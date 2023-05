"C'est quoi déjà cette plante ?" : les futurs horticulteurs de Bourgogne se défient en Côte-d'Or

"On est là pour notre plaisir et pour représenter notre établissement, mais tout de même on stresse un peu." Casquette de base-ball vissée sur le crâne, lunettes de soleil, Yanis se remarque par son sourire, mais derrière l'apparente décontraction de ce jeune homme de 18 ans, il y a beaucoup de sérieux. "Je viens de Saône-et-Loire, et je suis inscrit en CAP horticulture au centre de formation de Montmorot. On a beaucoup révisé, j'ai du apprendre à distinguer 160 espèces végétales. Alors forcément à l'approche de la salle d'examen, on sent la tension qui monte."

Nous sommes au Centre de Formation Pour Adultes de Quetigny-Plombières-les-Dijon. L'établissement accueille la manche régionale du Grand Concours National de Reconnaissance des Végétaux. Une épreuve initiée depuis 2011 par l'interprofession française de l'Horticulture, et qui réunit ce mercredi 10 mai 96 candidats issus de 13 établissements de Bourgogne-Franche-Comté.

La salle d'examen © Radio France - Olivier Estran

Le concours se déroule en deux temps, avec un quizz sur table, et une épreuve où il faut reconnaitre des végétaux rassemblés dans une grande salle. "Les candidats ont une heure, les élèves de CAP doivent en identifier 20, ceux qui sont en Bac Pro doivent en reconnaitre 30 et pour les BTS c'est 40" précise Catherine Boutteau, déléguée régionale de l'Union des Entreprises du Paysage.

C'est du latin...

"Au niveau du CAP, on nous demande de préciser le genre et le nom de la plante. Et surtout de préciser le nom latin de chaque végétal. C'est un renseignement obligatoire. Dans les jardineries, 70 % des plantes arrivent sous leur nom latin. Il faut donc impérativement le connaitre."

Et vous, sauriez-vous reconnaitre cette branche d'arbre ? © Radio France - Olivier Estran

Dans la salle d'examen, le jeune homme a le droit de toucher, de sentir les plantes "Je peux aussi tourner le pot pour observer sous toutes les coutures". Face à une branche posée sur une table, Yanis reste perplexe. "Bon alors là, je connais, mais je ne me souviens plus du nom, je sèche." A côté, c'est plus simple avec une branche de thuya, mais Yanis est de nouveau confronté à un "trou" "Aucun problème pour reconnaitre ce végétal très commun, mais j'ai un doute sur le nom latin.. et le latin c'est important !"

Le jeune homme finit par rendre une copie avec quelques blancs, et deux ou trois ratures, mais ne regrette rien. "Bon, je sais maintenant ce que je dois réviser" sourit-il. "Et je connais mon niveau en compétition."

Peut-être un nouvel essai l'année prochaine ? A chaque édition les six meilleurs candidats et candidates de chaque région sont selectionné.e.s pour le concours national.