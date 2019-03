C'est reparti pour la pêche à la truite en Isère !

Saint-Quentin-sur-Isère, France

Près de 32.200 pêcheurs isérois reprennent les cannes ce samedi matin ! C'est l'ouverture de la pêche dans les rivières et plan d'eau de catégories 1, soit ceux qui sont peuplés majoritairement de salmonidés (truites, ombles chevalier...). Cette catégorie 1 concerne une très grande majorité des cours d'eau que compte l'Isère, près de 3.458 kilomètres tout de même. Attention, en revanche, tous les plans d'eau ne seront pas ouverts à la pêche, ceux-ci étant plus partagés entre catégorie 1 et catégorie 2 (peuplés majoritairement de brochets, carpes... etc). Mais les pêcheurs devraient tout de même trouver leur bonheur, notre département comptant, en tout, 5.152 hectares de plans d'eau.

Carte de pêche sur internet

Depuis le 1e janvier dernier, les cartes de pêche se prennent uniquement en ligne via le site cartedepeche.fr et sont imprimables directement. Ce qui pour le président de la Fédération de pêche de l'Isère, Hervé Bonzi, permet "de prendre sa carte le matin même si, par exemple, on veut pêcher à la journée, ou encore de prendre sa carte au début d'une semaine de vacances dans le département". Le corollaire négatif c'est que cette évolution "marque" la lente mais bien réelle disparition des boutiques d'articles de pêche qui fournissaient auparavant ces cartes. Elle restent malgré tout les interlocuteurs privilégiés pour celles et ceux qui ne parviendraient pas à s'y retrouver sur le net. Une carte de pêche coûte 78 euros, avec des tarifs "mineur", "découverte enfant" (moins de 12 ans, 6 euros), "découverte femme" et des cartes "journalière" (12 euros) ou encore "hebdomadaire".

Basée à Saint-Quentin-sur-Isère la Fédération de pêche de l'Isère regroupe 73 associations locales. © Radio France - Laurent Gallien

Un nouveau "parcours no kill" à Grenoble

Une autre nouveauté de l'année dans le département, ce sont un peu plus de trois kilomètres de la rivière Isère, en plein cœur de Grenoble, délimités comme "parcours no kill", entre le pont de la Bastille et celui de Sablons. En français il faut traduire par "capture et relâche", explique Laurent Zagar, garde-pêche. Ce sont des bouts de rivières où les pêcheurs "ont obligation de relâcher le poisson [...] On peut pêcher comme on veut, à la mouche, à la cuillière, au vairon etc, avec l'obligation de ne pas utiliser d'ardillons, le petit retour qu'il y a sur les hameçons pour ne pas que le poisson se décroche.[...] Ici le but c'est de le décrocher et de le relâcher en bonne santé".

Le département de l'Isère compte maintenant une bonne douzaine de ces parcours, qui correspondent à une demande qui émerge de plus en plus depuis une quinzaine d'années, et une pratique qui trouve sa place aux côtés de la pêche traditionnelle. Cette pêche permet aussi de se confronter à des poissons "hors du commun" plus gros et plus robustes, puisqu'ils restent à l'eau.