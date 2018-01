Saint-Étienne, France

Le fin gras, on le rappelle, c’est une viande Bovine labellisée AOP qui n’est produite que dans le secteur du Mézenc avec un cahier des charges très précis.

Cette année les producteurs pour la première fois de leur histoire, vont dépasser le chiffre de 1000 animaux commercialisés.

Entre 2006 et aujourd’hui, on a triplé la production

on est passé de 366 bêtes et a 1024 et la demande également cru en proportion ….. De 40 bouchers on est passe à 240 qui commercialisent la viande principalement dans tous les départements limitrophes.

l'un des bovins retenus pour produire le fin gras © Radio France - Yves Renaud

Le Fin Gras quoi qu’en dise c’est une chance pour les éleveurs de cette zone de montagne et une production qui leur permet de valoriser leur travail à plus d’un euro supplémentaire par kg de viande …. Thibault Devidal est un jeune éleveur de Chaudeyrolles

Thibault Devidal éleveur à Chaudeyrolles Copier

La qualité et la typicité de cette production c’est le pilier qu’il faut absolument préserver et sans lequel il est impossible d’envisager de maintenir le succès de cette production

Gilles Bonnefois éleveur à Fay-Sur-Lignon .



Gilles Bonnefois éleveur à Fay Sur Lignon Copier

L'élevage de Gilles Bonnefois © Radio France - Yves Renaud

Le dépliant 2018 qui recense les lieux de commercialisation va être diffusé a 500 000 exemplaires au grand public cette année.. Campagne de promotion cofinancée par la région Auvergne Rhône Alpes

Au vu du succès commercial actuel du Fin Gras la tentation, ça pourrait être de démultiplier les élevages et de réduire les contraintes de production.

Mais ça les éleveurs que j’ai rencontré n’en veulent pas, bien conscient de la richesse que constitue cette niche de production, Gilles Bonnefois qui commercialise sa production en vente directe souhaite au contraire renforcer les contrôles

Gilles Bonnefois Copier

Thibault Devidal, le jeune éleveur de Chaudeyrolles l’équilibre entre l’offre et la demande doit être préservé à tout prix pour conserver au fin Gras une certaine rareté

Thibault Devidal Copier

La grande fete du fin gras est annoncée elle le 2 juin prochain à Chaudeyrolles et le 3 juin à Freycenet–la-Cuche