"C'est un rêve" : 40 jeunes bergers s'affrontent en Dordogne pour une place au Salon de l'Agriculture

La combinaison d'agriculteur zippée, les yeux déterminés, chaque élève rentre dans la bergerie comme un boxeur sur le ring : "C'est vraiment la compétition, c'est assez stressant. Faut être entraîné, c'est entraînement-entraînement-entraînement. C'est un rêve d'aller au Salon à Paris", raconte Bastien, élève d'un lycée agricole de Gironde. L'épreuve ? Attraper une brebis, la retourner, pour l'inspecter sur son état de santé. Le tout sous les yeux de deux jurés, le stylo à la main devant une feuille d'évaluation.

Cinq minutes par brebis

La finale régionale des "Ovinpiades" des lycées agricoles de Nouvelle-Aquitaine s'est déroulée ce jeudi 26 janvier au GAEC de Roussille, à Douville en Dordogne. C'est la chance de décrocher une des deux places pour le Salon de l'agriculture à Paris le mois prochain, pour les finales nationales de ce concours de jeunes bergers. Quarante élèves se sont affrontés, venus des lycées agricoles du Pays basque, de Gironde, mais aussi du CFAA de Périgueux.

Les élèves doivent remplir des QCM, guider les brebis dans les box, leur couper les onglons, vérifier leur dentition ou prendre leur température et inspecter leurs paupières, pour voir leur état de santé, le tout dans un temps limité : "C'est des épreuves de tous les jours dans un élevage, donc si on met plus de cinq minutes par brebis, c'est qu'on est en manque de maîtrise", explique Julien, éleveur dans les Landes et juré du concours.

Deux élèves basques iront à Paris

Ce concours est aussi le moyen de faire connaître l'élevage de brebis à des élèves de lycées agricoles qui pensent trop souvent s'orienter vers l'élevage bovin, alors que la filière ovine cherche à recruter 10 000 éleveurs pour la prochaine décennie. François Molin est éleveur à Douville, c'est sur son exploitation que le concours est organisé : "Aujourd'hui, il y a plus de jeunes intéressés par les vaches que pour les moutons, parce que c'est ce qu'on leur fait découvrir d'abord".

Les deux élèves qui ont décroché leur ticket pour Paris sont deux basques, Betti Bicain et Txomin Olcomendy du lycée Frantsesenia de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ils affronteront les vainqueurs des autres régions de France lors de la finale nationale, le 27 février au Salon de l'Agriculture à Paris.