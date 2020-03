"C'est une catastrophe" : les vergers de Loriol-sur-Drôme touchés eux-aussi par le gel

"C'est une catastrophe", résume le maire de Loriol-sur-Drôme, Claude Aurias. Les récoltes d'abricots, de pêches et de kiwis de la vallée du Rhône ont souffert du fort coup de gel qui a eu lieu dans la nuit de mardi 24 à mercredi 25 mars. "Tous les producteurs sont touchés, autant en plaine que sur les hauteurs", précise-t-il. Les producteurs ont été surpris par cette nuit de gel qui n'avait pas été annoncée et qui a été très longue : le froid a duré de 1 heure du matin à 8 heures et il a fait jusqu'à -3,8°C au sol et jusqu'à -2,7°C à 1,5 mètre de hauteur.

Jusqu'à 80% de pertes sur les abricots

Il est encore tôt pour faire un état des lieux des dégâts mais Marc Fauriel, producteur à Loriol, assure que les abricots, les pêches et les kiwis sont touchés. "Même sur des fruits à pépins, on trouve des fleurs gelées", déplore-t-il, surtout que la floraison avait été précoce avec l'hiver très doux. Marc Fauriel estime déjà que les pertes pourraient s'élever à 80% sur les abricots. "Par endroits, sur le bas des arbres, il ne reste que 10% des fleurs qui ne paraissent pas gelées", a-t-il constaté.