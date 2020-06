"C'est une honte" : les éleveurs creusois réagissent à la baisse du prix du lait

Trois entreprises principales collectent du lait de vache en Creuse : les coopératives COOPAL et SODIAAL et l’entreprise CHAVEGRAND.

C'est la douche froide pour les éleveurs laitiers : le géant Lactalis va baisser le prix du lait payé aux agriculteurs cette année. Le groupe mayennais, numéro un mondial, anticipe les répercussions économiques de l'épidémie de Covid-19.

Quand le numéro un du marché annonce un prix en baisse, en général, tout le monde suit !

En Creuse, parmi les 130 producteurs de lait, très peu vendent à Lactalis, mais ils redoutent un alignement des autres laiteries sur le leader. "Quand le numéro un du marché annonce un prix en baisse, en général, tout le monde suit !", explique Sébastien Brousse, éleveur à Mérinchal et membre du syndicat FDSEA.

Beaucoup de Creusois travaillent avec Sodiaal, numéro deux français. C'est le cas de Michael Magnier, éleveur à Dontreix et président des Jeunes agriculteurs : "Il faut savoir qu'il y a souvent des arrangements de prix entre Sodiaal et Lactalis, c'est eux qui font la pluie et le beau temps sur le prix du lait. S'ils estiment qu'il va y avoir une baisse dans les prochaines semaines, il faut craindre aussi que les petites coopératives et les petites laiteries privées soient obligées de se mettre au pas et de baisser leurs prix. C'est catastrophique."

Une douche froide

Les agriculteurs ont d'autant plus de mal à digérer cette annonce qu'elle met à mal le travail de ces derniers mois pour augmenter le prix du lait : "C'est une douche froide parce qu'en début d'année, tous les voyants étaient au vert et l'espoir renaissait un peu d'avoir un prix du lait plus rémunérateur", soupire Sébastien Brousse. "Le monde nouveau qu'on nous promet avec du local et de la qualité, c'est fini on n'en parle plus, on revient à une politique du chiffre, et survivrons ceux qui pourront."

On revient à une politique du chiffre, et survivrons ceux qui pourront

Michael Magnier fulmine également : "La loi EGalim il y a deux ans n'a pas fonctionné mais a quand même réussi à rapporter quelques centimes au prix du lait. Aujourd'hui, en deux mois de confinement, ils ont réussi à renverser la table : on se retrouve au même point qu'il y a deux ans ! C'est une honte d'appauvrir encore plus les agriculteurs pour faire des bénéfices dans l'industrie agro-alimentaire."

Le groupe Lactalis a en effet les reins solides. Il a annoncé un chiffre d'affaires record pour l'an dernier : 20 milliards d'euros.