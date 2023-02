Le Vieux Mas de Beaucaire perd Boul, sa mascotte : "C'était un amour de cochon"

"C'était un membre de la famille". On apprend ce jeudi la mort de Boul, le cochon-mascotte du Vieux Mas de Beaucaire. Dans ce parc à thème qui propose de se replonger dans la France rurale du début du XXe siècle, Boul était une vraie star.

"Il a fait notre bonheur et celui des enfants"

"Il a fait notre bonheur et surtout celui des enfants", se souvient Florence Garcia, l'une des propriétaires du Mas. "Au moment du nourrissage de la basse-cour, on commençait toujours par Boul, il venait grogner devant la porte, et manger sa pomme." À force de côtoyer les hommes le cochon a même fini par interagir avec eux "il répondait quand on l'appelait et il donnait la patte", assure sa propriétaire.