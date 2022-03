"Ça ne sert plus à rien de travailler" : les pêcheurs du Finistère minés par la hausse des prix du gazole

Une réunion d'urgence ce mardi à Loctudy dans le Pays Bigouden. Une soixantaine de pêcheurs de toute la façade atlantique, d'Oléron à la Turballe en passant par le Guilvinec, Boulogne, Saint-Brieuc ou Roscoff, se sont retrouvés dans le Sud Finistère pour discuter de la hausse des prix du carburant. Ils paient aujourd'hui 1 euro le litre de gazole, c'est du jamais vu, conséquence notamment de la guerre en Ukraine. Des tarifs records qui menacent déjà leur activité.

"Je devais repartir ce soir, je ne le ferai pas", explique Philippe Thudal, le patron du Tarzh-an-Deizh à Concarneau. Maintenant, on réfléchit à ce qu'on va faire en mer avant de sortir." Le pêcheur a fait ses comptes : "Ça représente plus de 30% du budget. Ça ne sert plus à rien de travailler." Comme lui, d'autres professionnels envisagent de laisser leurs navires à quai une fois les cuves vides. "Ça coute de l'argent si on sort à l'heure actuelle, confirme Stéphane Pochic, armateur à Loctudy. Le problème c'est que ça passe par une vente aux enchères sur la plupart des criées françaises. Donc il n'y a pas de répercussion comme dans certaines autres professions en France qui peuvent augmenter leur tarification. Ce n'est pas notre cas."

Du gazole importé de Russie

La profession mobilisée ne prévoit pas de manifestations ou d'actions coup de poing pour l'instant. Elle espère une réponse rapide du gouvernement, comme en 2008. "Ce qu'on a appelé l'éco contribution était une taxe de 2% sur les poissonneries des grandes surfaces qui faisaient plus de 550.000 euros de chiffre d'affaires, rappelle Stéphane Pochic. C'est peut-être une piste à remettre en route."

D'autres options sont sur la table mais elles restent limitées. "Essayer de voir ce qui avait été mis en place dans les différentes crises précédentes comme une aide sociale marin pêcheur ou les mesures d'arrêt temporaire et de chômage partiel mises en place pendant le Covid. Mais ça ne va pas aider la filière si les bateaux restent à quai", énumère Georges Le Lec de la Coopération maritime. Et au delà des prix, c'est la menace d'une pénurie qui inquiète. "La majorité du gazole vendu à nos coopératives et à nos pêcheurs est importée de Russie."