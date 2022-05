"Ça ne tient qu'à un fil" : les maraichers de la Vienne tentent de résister aux grosses chaleurs

Quand il regarde le thermomètre dans sa serre, Damien Auger n'en croit pas ses yeux. "Là, il fait 46,6°C dans la serre. Au maximum, on est montés à 49,5°C", affirme le maraicher de Boivre-la-Vallée, dans la Vienne. Depuis 38 jours, la France est restée sans discontinuer au-dessus des normales de saison. Des records ont notamment été battus à La Trimouille ou à Montmorillon, avec entre 30 et 33°C en plein mois de mai. D'habitude, il faut attendre début juillet pour atteindre de telles températures dans une serre.

"Ça les fait mourir, elles n'ont pas assez d'eau", affirme Damien Auger. Il montre un semis dans du terreau totalement friable à cause de la chaleur. "J'ai loupé un arrosage sur celui-là, et je ne suis pas sûr que ça reparte. On est obligés de monter à trois-quatre arrosages par jour alors qu'avant, un le matin et un le soir suffisaient largement. Ça ne tient vraiment qu'à un fil."

Bassin de récupération d'eau

Un arrosage plus régulier qui, logiquement, demande plus d'eau. "Cette cuve que je viens de remplir, cet hiver c'est ce que je reprenais en un jour. Là ça fait une semaine que je n'ai pas tiré dans le puits. Il y a un manque d'eau considérable", affirme Damien Auger. Le maraicher n'exclut pas, dès l'an prochain, de créer son propre bassin de récupération d'eau.

Mais il se prépare surtout à adapter sa production au climat. "On est habitués à avoir des tomates au mois de juin, il va peut-être falloir les attendre pour juillet-août", sourit le maraicher. Désormais, Damien Auger préfère travailler le soir, dans la serre, avec la lampe frontale, et éviter ainsi les 50°C de l'après-midi.

Ouvrir les yeux

"J'ai commencé à cultiver différemment", explique de son côté Jean-François Wallon, maraicher au potager de Sigon, à Migné-Auxances. "J'ai mis du compost, mais aussi du carton en-dessous pour garder l'humidité. J'avais envie de tester et puis l'eau n'est pas illimitée, même si on a un puits qui remplit des citernes. On ne veut pas l'utiliser à tout bout de champ."

"On sait que ça va revenir cette chaleur", continue l'agriculteur. "On nous en parle de plus en plus, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterai du jour au lendemain, au contraire. Donc c'est le moment d'ouvrir un peu les yeux et de se remettre en question sur nos façons de cultiver, comment on peut faire autrement."