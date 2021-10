Caixon : des cartes d'adhérents pour aller ramasser les champignons

Pour aller à la cueillette des champignons dans les bois privés près de Caixon, en Bigorre, il faut se munir d'une carte d'adhérent à l'association "Fruits et produits forestiers de Caixon", depuis 2014. Le coût : 20 euros pour les locaux, et 80€ pour les externes la première année, dégressif ensuite. "On n'a pas créé cette carte pour dissuader les gens d'aller aux champignons, elle est là pour que tout le monde ait des champignons" insiste Michel Bidaubayle, le président et fondateur de l'association. Des gardes assermentés patrouillent parfois dans les forêts durant l'automne pour contrôler les cartes, et la quantité de champignons prélevés, limitée à environ 3 kg par jour et par personne. Les contrevenants risquent une amende. Sur les 120 propriétaires de bois de la commune, 90 ont accepté que l'association gère leurs parcelles.

Des pneus crevés et des intimidations

"C'était nécessaire de créer cette association vu la tension qu'il y avait autour de la cueillette de champignons. Pour certains, les champignons, ce n'est pas un plaisir mais de l'argent. Ils peuvent se faire deux à trois mois de salaire en plus. Il y avait donc beaucoup d'incivilités, des pneus crevés, des intimidations, des bousculades..." regrette Michel Bidaubayle. "Certains jours de pousse, on voyait des centaines de véhicules stationnés le long des routes. Certains venaient même de Nîmes."

Je n'ai pas d'état d'âme. Il y a un moment où il faut savoir dire stop.

Aujourd'hui, avec ce système de carte et de contrôles, les problèmes de ce type ont beaucoup diminué, assure-t-il. "Les gens se sentent plus en sécurité dans les bois". Mais il subsiste parfois des tensions. "On dresse 5 à 6 PV par an. _La dernière fois, cela ne s'est pas très bien passé, c'était tendu_. Cela ne nous fait pas plaisir, mais on part du principe que les gens sont au courant maintenant. Certains veulent continuer à jouer aux gendarmes et aux voleurs, ou prétendent ne pas savoir. Mais je n'ai pas d'état d'âme. Il y a un moment où il faut savoir dire stop."

Sur les près de 390 habitants de Caixon, 160 ont pris une carte d'adhérent. 50 personnes externes à la commune ont également pris une carte. Les forêts communales ne sont pas concernées par ce système de cartes.