Calvados : une course contre la météo pour les agriculteurs de la plaine nord de Caen

Les agriculteurs ont une fenêtre de tir ces jours-ci pour récolter leur céréale. Car la météo est venue jouer les trouble-fête dans la moisson qui était précoce cette année dans le Calvados. "Là on le voit, on a perdu un peu de poids de graine et puis les petites siliques qui enrobent les graines, on en voit il y en a beaucoup qui sont tombées par terre", analyse depuis sa moissonneuse Patrick Dechaufour.

Le blé ne peut pas être récolté à cause de son humidité

Cet agriculteur de 56 ans exerce à Fontaine-Henry et cette année, même si la moisson a été précoce, il remarque des céréales de moins bonne qualité. "Il faudra analyser à la fin de la campagne pourquoi, explique-t-il, la météo, la pluie et le vent ont eu des conséquences sur le colza comme je vous l'ai décrit".

"Le colza en humidité n'est pas aux normes dans ce que je moissonne. C'est une qualité un peu moindre. Si vous perdez en qualité dans le poids c'est-à-dire que vous aurez un peu moins d'huile dans les graines donc ça va obliger de devoir le sécher de nouveau et il y aura sûrement des réfactions" décrit cet agriculteur de la plaine nord de Caen.

Patrick Dechaufour profite de l'absence de pluie pour récolter son colza. "Plus personne ne se pose la question, même si c'est limite, dès qu'on peut rentrer on rentre", poursuit-il. Car après le colza, il va devoir récolter son blé. "Il n'y a pas de soleil, ni de chaleur, il ne sèche pas. Il est trop humide. Au pire il peut germer sur pied et cela aura des conséquences sur la qualité", se désole cet agriculteur.

"C'est beaucoup de stress, d'agacement. Tout le monde est sur les nerfs de pouvoir se dire que l'on va devoir faire une récolte complète en quatre jours alors qu'on a mis un an à faire pousser le blé et le colza. C'est quelque chose qui pour moi à mon âge devient difficile à supporter", conclut-il.