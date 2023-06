Cambo-les-Bains : les associations misent sur la justice pour stopper le projet Marienia

Après plusieurs années de bras de fer , la justice donnera-t-elle raison aux opposants au projet Marienia à Cambo-les-Bains ? L'un des recours déposé par les associations (Lurzaindia, Nahi Dugun Herria et le Cade) contre le permis de construire de 94 logements, dont près de la moitié de logements sociaux, sur des terres agricoles de la commune a fait l'objet d'une audience le 16 mai dernier au tribunal administratif de Pau.

Si la décision finale ne sera pas connue avant deux mois, "c'est évident que l'illégalité sera retenue" se félicite Martine Boucher du collectif des associations de défense de l'environnement du Pays basque.

D'après les opposants, le permis de construire porté par l'entreprise Bouygues et l'Office 64 contreviendrait aux règles du Plan local d'urbanisme. Dans le cas des quelques 45 logements sociaux prévus, "le PLU impose une dimension maximale de 28m des bâtiments dans toute leur direction, là on a des diagonales de 30m prévues", précise Martine Boucher. L'argument des associations semble avoir été entendu estime la présidente de Lurzaindia Maryse Cachenaut, pour qui "on a reçu les conclusions du rapporteur et le sens des conclusions du président. Elles vont probablement conduire à l'illégalité de ce permis".

Pas d'arrêt du projet pour autant

Même si le permis de construire devait être rejeté, le projet ne sera pas forcément abandonné puisque le constructeur Bouygues et l'Office 64 auront ensuite un délai de quatre mois, à la suite de la décision, pour présenter une nouvelle version du permis.

Pour Maryse Cachenaut, "ça veut dire qu'il faut revoir les distances, et moins de logements produits au bout du compte et donc ça a quand même des conséquences importantes pour eux. C'est l'heure, peut-être, d'arrêter ce projet. C'est une occasion importante qui peut nous permettre de sortir par la grande porte de cette affaire".

Les opposants se disent "conscients" de la nécessité de construire de nouveaux logements sociaux dans la commune, mais il y a "beaucoup de possibilités de le faire en centre-bourg", poursuit la responsable qui appelle à préserver "des terres d'un intérêt agricole évident, des terres plates que l'on perdrait si le projet allait à son terme".