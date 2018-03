Bardos, France

Nouveau rassemblement des agriculteurs à Pau lundi matin. Près de 200 personnes dont plusieurs dizaines d'élus se sont mobilisés devant la préfecture à l'appel de la FDSEA. Ils demandent à l'Etat de revenir sur la disparition d'une quarantaine de communes du classement en Zones Défavorisées Simples, un classement synonyme de d'aides européennes pour les exploitations concernées.

Rassemblement en présence notamment du maire de Pau François Bayrou, du président du Conseil départemental Jean-Jacques Lasserre, de la députée Florence Lasserre ou encore le sénateur LR Max Brisson qui fustige "l'incohérence technocratique".

Les communes béarnaises des coteaux sont les principales victimes de la carte diffusée par le ministère de l'Agriculture fin février. Au Pays Basque, deux communes sortiraient de la liste: Bidache et Bardos.

Projet de carte du ministère de l'Agriculture modifiant des Zones Défavorisées Simples - Ministère de l'Agriculture

A Bardos, Ramuntxo Eyheraburu de la ferme Bidartea parle de coup dur

Reportage à Bardos après son déclassement envisagé de la carte des zones défavorisées Copier

Sur Bardos, 42 exploitations agricoles sont potentiellement concernées par la fin de la prime ICHN, l'indemnité compensatoire de handicaps naturel. C'est 7.000 euros par an en moyenne. Les services de l'Etat retiennent des critères topographiques et économiques pour leur classement. Les vallons et les pentes accidentées ne manquent pas à Bardos, "comme une boite d'oeuf." selon la mairie. Les communes voisines de Labastide-Clairence et Orègue, elles sont classées en Zone Montagne...