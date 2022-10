La candidature des Pays de la Loire à un troisième parc éolien en mer suscite "l'amertume" des pêcheurs

"Rien ne sera possible sans les pêcheurs" dans le projet de construction d'un nouveau parc éolien en mer. Voilà le message du COREPEM (Comité régional des pêches et des élevages marins des Pays de la Loire) dans un communiqué publié ce jeudi 27 octobre. Les professionnels de la pêche font part de leur "surprise" et leur "amertume" après l'annonce il y a quelques jours de la candidature de la Région à la construction d'un troisième parc éolien marin . Une nouvelle qu'ils ont apprise "par l’intermédiaire d’un post sur les réseaux sociaux puis d’une intervention en plénière du Conseil Régional des Pays de la Loire relayée dans la presse". Les pêcheurs ont écrit à la présidente des Pays de la Loire pour leur exprimer leur colère.

ⓘ Publicité

"Une véritable trahison"

Ils y dénoncent un manque de concertation de la part de Christelle Morançais, avant l'annonce de cette candidature, "vécue comme une véritable trahison". "Ils s’étonnent et regrettent vivement que cette annonce n’ait fait l’objet d’aucune discussion préalable, de réflexion collective, alors même que les pêcheurs sont les premiers concernés. Le sujet est pourtant de très haute importance et d’une sensibilité extrêmement forte chez les professionnels", souligne le communiqué.

Selon le COREPEM, cette décision "unilatérale" du conseil régional "vient fragiliser les liens construits depuis des années" avec les pêcheurs, et elle "ne paraît pas judicieuse, en particulier à l’aune du démarrage de la construction du second parc éolien dans les eaux ligériennes".

"Nous ne pouvons pas rester immobiles et silencieux" - José Jouneau, président du COREPEM

"Nous, pêcheurs, n’avons pas pour habitude de commenter les postures politiques des uns ou des autres. Mais lorsque celles-ci ont un impact direct sur notre activité et que nous sommes écartés de toute concertation, nous ne pouvons rester immobiles et silencieux. Je le réaffirme : sur l’éolien offshore, rien ne sera possible sans les pêcheurs", martèle José Jouneau, président du COREPEM.

La "fierté d'être les premiers" de Christelle Morançais

Jeudi 20 octobre, en ouverture de la session plénière du Conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais a dit sa fierté "d'être les premiers" sur l'éolien off-shore et déclaré que la Région était candidate à la réalisation d'un troisième parc éolien en mer, sans préciser toutefois où elle souhaiterait qu'il soit localisé.