Canicule : "On a perdu mille litres de lait en trois jours", raconte un éleveur de la Loire

Saint-Romain-la-Motte, France

Il n'y a pas que les humains qui souffrent de la chaleur, les animaux aussi. Dans le Roannais, à Saint-Romain-la-Motte, un éleveur de vaches laitières raconte avoir perdu mille litres de lait en à peine trois jours cette semaine.

"Il fait plus de 45 degrés dans la salle de traite" — Michel Poncet

Michel Poncet, du GAEC Du Petit Domaine, raconte la souffrance de ses bêtes : " Il fait plus de 45 degrés dans la salle de traite, les vaches soufflent énormément et la production laitière a très largement chuté. Pour notre exploitation on a perdu mille litres de lait en trois jours". Les 200 vaches de cet éleveur s'alimentent beaucoup moins en ce moment: " Même si on leur donne, elle ne peuvent pas manger [...] elles se remplissent l'intestin avec de l'eau".

"Elles se remplissent l'intestin avec de l'eau" — Michel Poncet

La production d'un lait dit d'été est rendue difficile pour cet exploitant installé avec ses deux fils : " Nos entreprises laitières veulent du lait d'été, parce qu'on sait que le consommateur consomme des produits frais l'été mais je ne sais pas comment on pourra s'adapter à produire cet lait avec des pareilles chaleurs, on a des coûts de production qui deviennent insupportables". Pour nourrir ses bêtes, Michel Poncet a puisé dans ses stocks de fourrage, comme la quasi-totalité des éleveurs du département.

