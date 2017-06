Canicule : corvée d’arrosage incontournable pour les maraîchers isérois

Les agriculteurs qui avaient dû faire face au gel de printemps sont confrontés à présent à un temps très chaud et sec. Les systèmes d'arrosage sont donc très sollicités. Notamment pour les maraîchers pour lesquels le soleil, jusqu'à un certain point, est plutôt un allié, tant qu'il y a de l'eau.

Des cageots de courgettes sont empilés en attente de livraison. «C’est pour la cantine scolaire de Bellegarde, ils vont en faire un gratin », explique Alexandra Mouchiroud, installée depuis le début de l’année comme maraîchère à Saint-Romain-de-Surieu, dans le pays roussillonnais. Elle travaillait dans le milieu viticole et a effectué une reconversion professionnelle après avoir suivi le parcours à l’installation de la chambre d’agriculture.

C’est sa première production, et jusqu’ici, elle n’a pas à se plaindre de la chaleur. Il faut en revanche beaucoup arroser son terrain d’un peu plus d’un hectare. Au début, c’est à la main, en charriant des arrosoirs, qu’elle venait à bout de la corvée. Mais ce jeudi c’est une grande première sur l’exploitation. Un tourniquet arrose de jeunes plans de poireaux. Pour pomper l’eau dans le ruisseau, elle a investi dans un groupe électrogène flambant neuf. Mais point trop n’en faut : « les arrosages, on les fait avec parcimonie. On essaie que la plante puise elle-même ce dont elle a besoin ».

Le soleil fait mûrir les tomates plus vite. © Radio France - Jacky Page

Certains légumes ont même apprécié la hausse des températures, jusqu'à un certain point. Pendant deux mois, les pois gourmands ont ainsi proliféré, mais aujourd’hui il n’y en a plus. Il a fait trop chaud d’un coup. Sous les serres, les tomates rougissent avec une dizaine de jours d’avance. Et les melons commencent à s’arrondir sous le feuillage. Ils seront paillés dans quelques jours pour garder l’humidité. Néanmoins rien ne vaut un bon arrosage naturel, et la maraîchère reconnait attendre avec soulagement les averses prévues la semaine prochaine.