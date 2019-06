Canicule dans le Doubs : les vaches boivent deux fois plus mais donnent moins de lait

Pour lutter contre la chaleur et la déshydratation, les vaches recherchent l'ombre et boivent deux fois plus que d'habitude, jsuqu'à 100 litres d'eau par jour.

Loray, France

36 ou 37 degrés à l'ombre selon les endroits au plus chaud de la journée. Ce jeudi et ce vendredi la canicule atteint son pic en Franche-Comté. Et les hommes, en particulier les enfants et les personnes âgées, ne sont pas les seuls à souffrir de la chaleur. Dans les exploitations agricoles, les vaches recherchent le moindre petit coin d'ombre et boivent pratiquement deux fois plus qu'en temps normal.

Plus de 80 litres d'eau par jour

"Quand il fait humide, une vache boit environ 50 litres, mais quand il fait très chaud, très sec comme en ce moment, _on peut facilement monter à plus de 80 litres_", détaille Didier Guyot-Jeannin, qui élève 70 bêtes dont 35 vaches laitières à Loray. "Elles ont des abreuvoirs dans les champs d'à peu près 1000 litres, donc la contenance est suffisante même si elles viennent toutes boire en même temps. Et cette année on a replanté 500 mètres de haies pour leur assurer le plus d'ombre possible, mais aussi les protéger en cas d'intempéries."

Conséquence directe de la canicule, une baisse de la production de lait d'environ 10%. Chiffre qui pourrait monter à 30% si l'épisode de canicule devait s'éterniser. © Radio France - Dimitri Imbert

Une baisse de la production laitière de 10% à 30%

Surtout, ces fortes chaleurs ont un impact direct sur la production laitière : "On a 10% de baisse actuellement, ça pourra monter à 20% si ça dure, et si il y a vraiment un gros coup de sec et que les bêtes ne trouvent plus rien à manger dans les champs on pourrait monter à 30%" estime encore Didier Guyot-Jeannin. "L'été, quand ça va bien, une vache fait dans les 23-24 litres de lait, là on est à 21. Et ça va descendre encore si ça continue", conclut l'éleveur qui est aussi secrétaire générale de la Confédération paysanne dans le Doubs.