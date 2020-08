Les pêcheurs du Haut-Rhin sont inquiets : avec la sécheresse et la canicule, le niveau des cours d'eau et des rivières est très bas. Dans certains secteurs, la pêche est interdite. Il faut mener aussi de nombreuses opérations de sauvetage des poissons.

Canicule et sécheresse : les pêcheurs du Haut-Rhin sont inquiets

Cela devient récurrent depuis plusieurs années, les pêcheurs du Haut-Rhin sont inquiets avec les épisodes de sécheresse qui se multiplient chaque année. Cela n'est pas sans conséquence sur leur activité, avec la baisse du niveau des rivières et des cours d'eau. En plus de cela s'ajoute la canicule, depuis plusieurs jours en Alsace.

Cette année, ces niveaux sont encore particulièrement bas et le préfet du Haut-Rhin a demandé des restrictions sur l'usage de l'eau, dans le département.

La pêche interdite dans certains secteurs

Dans plusieurs secteurs du Haut-Rhin, notamment dans le sud du département, comme à Issenheim, entre Mulhouse et Colmar, la pêche est fermée dans plusieurs tronçons de la Lauch. Les poissons sont bloqués dans l'eau à cause de la baisse du niveau des rivières. Il fallu aussi mener de nombreuses opérations de sauvetage.

"Nous sommes inquiets sur la poursuite de notre activité. Il faut que les acteurs de la rivière comme les pêcheurs, les agriculteurs, les industriels, mais aussi les particuliers, se soucient de l'avenir des rivières et comment la protéger. Sans eau, cette rivière va mourir et nous ne pouvons pas l'accepter," explique Jean-Claude Zwickert, le président de la Fédération de pêche dans le Haut-Rhin

Une table ronde ?

Il faut des mesures fortes, argumente Émilien Bordier, le directeur de la Fédération de pêche. "Le jour où l'agriculteur ne pourra plus arroser son maïs, le jour où l'industriel n'aura plus le droit de prélever de l'eau, ce sera compliqué. Le jour où il n'y aura plus d'eau potable, tout le monde va en faire les frais. "

Les pêcheurs souhaitent, à la rentrée, mettre tout le monde autour de la table, pour trouver des solutions, face à la baisse, chaque année des cours d'eau et des rivières, dans le Haut-Rhin.