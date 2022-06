Canicule : l'irrigation déclenchée pour les cultures des Pyrénées-Atlantiques

Les agriculteurs qui ont des cultures dans les Pyrénées-Atlantiques déclenchent l'irrigation. C'est une des conséquences des fortes chaleurs de cette semaine. Par ailleurs, cette année les cultures sont en avance grâce à un printemps très clément. Il a donc été décidé de déclencher l'irrigation pour limiter le plus possible le risque de pertes de rendements.

25.000 hectares de maïs à irriguer dans les Pyrénées-Atlantiques

Guy Estrade, président du groupement des irrigants du 64, explique qu'il existe "une trentaine de parcelles de référence dans lesquelles ont été installées des sondes". Cela permet d'avoir une idée de la situation globale des cultures et des réserves en eau. Les agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques ont été informés qu'il fallait déclencher l'irrigation. Dans tout le département, cela représente 30.000 hectares à irriguer dont 25.000 hectares de maïs de consommation et de maïs semence.

Par ailleurs, pour irriguer les cultures, les agriculteurs vont prendre de l'eau qui vient de la fonte des neiges mais aussi des rivières dont le niveau l'autorise et des stockages personnels d'eau de pluie. En ce qui concerne les Hautes-Pyrénées, la chambre d'agriculture a déclenché l'irrigation fin mai au lieu de fin juin en temps normal. Dans les Hautes-Pyrénées, il y a 25.000 hectares à irriguer, 80% c'est du maïs-soja.

Ne pas pointer du doigt les agriculteurs qui irriguent

"Les cultures ont chaud, l'eau est indispensable, rappelle Guy Estrade. Indispensable pour arroser les bâtiments pour les rafraîchir, pour les cultures. Si l'épisode de chaud et de sec devait perdurer, une grande partie des cultures sera fortement atteinte. Les cours vont continuer à monter [...] Ce phénomène est vrai dans les Pyrénées-Atlantiques mais aussi en Espagne, en Grèce, au Portugal et en Italie. Combien restera-t-il d'agriculteurs dans les coteaux, dans ces zones moins irriguées et plus séchantes que sont les zones du nord-est dans les cinq ans à venir ?"