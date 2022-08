Canicule : les vendanges démarrent encore plus tôt que d'habitude dans les Pyrénées-Orientales

Avec les fortes chaleurs et la canicule, les premières vendanges ont débuté ce mardi 2 août dans les Pyrénées-Orientales. Elles sont historiquement précoces.

Déjà 30 degrés, ce mardi matin. La quinzaine de saisonniers récolte depuis deux heures. C'est le premier jour des vendanges dans les vignes du Domaine Lafage à Canet-en-Roussillon. Encore plus tôt que d'habitude. "On a eu un surplus de températures de l'ordre de 20%", confirme Jean-Marc Lafage, copropriétaire. Elian Lafage ajoute : "On aurait même pu démarrer fin juillet, si on avait été prêt." Ce sont les vendanges les plus précoces de l'histoire du domaine.

Mais les fortes chaleurs et la sécheresse font craindre des pertes. L'an dernier, le domaine a perdu 20% de ses récoltes à cause du manque d'eau.

Elles posent également de grandes questions sur l'avenir de la viticulture dans les Pyrénées-Orientales. "Il fait de plus en plus chaud et de plus en plus sec, explique Pierre Audouard, le régisseur du domaine. Nous avons donc lancé une étude avec l'université de Montpellier et la chambre d'agriculture pour trouver des solutions."