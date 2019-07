Canicule : "pas d'impact négatif" sur les mirabelles de Lorraine

Nancy, France

On les attend avec impatience, nos chères mirabelles de Lorraine ! Mais il va falloir patienter : les fruits sont encore verts, la récolte de l'or jaune n'est pas attendue avant le 10 août. Une récolte qui s'annonce "normale" selon les producteurs. Ils devraient récolter entre 8 et 10.000 tonnes de mirabelles cette année, un chiffre en légère baisse par rapport à l'an dernier.

En attendant, pas question de chômer, il y a du travail dans les vergers : "en ce moment, on fauche beaucoup, explique Sabine Gralet-Dupic, la gérante de la maison de la mirabelle de Rozelieures, car l'eau présente dans le sol va vers les arbres". Une façon de lutter contre la sécheresse. La canicule, elle, ne devrait pas avoir de conséquences négatives. En cas de forte chaleur, "le mirabellier se met en pause, il s'auto-protège". Mais avec les températures plus basses de ces derniers jours, "l'arbre va commencer à nouveau à mûrir et les mirabelles vont se gorger de sucre et prendre leur couleur désirée", explique la productrice qui veille sur plus de 5.000 arbres.

Des conditions à respecter

Pour avoir le précieux label "Mirabelles de Lorraine", les fruits doivent respecter plusieurs conditions : avoir un diamètre supérieur à 22 mm, un bon taux de sucre et une belle couleur jaune. Des critères qui devraient être atteints à la mi-août, estime Sabine Gralet-Dupic, plutôt satisfaite de la météo de ces derniers mois. 80 saisonniers viendront travailler dans ses vergers jusqu'à début septembre.