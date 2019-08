Cantal : des ruisseaux à sec et des truites mortes à cause des barrages hydroélectriques

Trémouille, France

"C'est catastrophique". Raymond Corre, habitant de la commune de Trémouille constate avec tristesse l’assèchement du ruisseau du Taurons. Depuis plusieurs jours, le cours d'eau est complètement à sec. Une conséquence de la sécheresse, mais pas que selon Raymond Corre.

Le ruisseau du Taurons est complètement à sec depuis plusieurs jours. - Raymond Corre

Il pointe du doigt les barrages hydroélectrique en amont du ruisseau : "Tous les plans d'eau sont à un niveau tout à fait satisfaisant et malheureusement _EDF ne se sert pas de cette eau pour alimenter les ruisseaux en dessous_. Donc on se retrouve par exemple sur le Tauron où il n'y a plus rien, il n'y a plus une goutte et les truites crèvent." D'autres cours d'eau sont touchés, comme le ruisseau du Tact, de Marchal ou encore le Gabacut.

Laisser couler les fuites

Les ruisseaux du nord du Cantal, sur le secteur de l'Artense sont pourtant réputés pour les truites et étaient largement fréquentés par les pêcheurs. "C'est un problème de gestion d'EDF qui garde les plans d'eau au maximum, trop haut des fois pendant l'été par peur du manque d'eau", constate Raymond Corre. Et malgré la sécheresse et les conditions météorologiques, rien n'oblige EDF à lever son barrage hydroélectrique : "_Ils nous disent qu'il n'y a plus d'eau qui arrive des ruisseaux au-dessus_, ceux qui descendent du Sancy, donc ils ne sont pas tenus de rendre de l'eau en-dessous".

Ce cantalien ne demande pas une grosse ouverture des barrages, mais au moins des petites actions : "EDF a des fuites sur ses barrages qu'ils remontent avec des grosses pompes. Rien que ça, _laisser les fuites des barrages alimenter les cours d'eau en dessous ce serait formidable_, parce que ce serait un filet d'eau fraîche qui permettrait de sauver une partie du poisson".