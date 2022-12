Cap Corse : Les oursins interdits de pêche dans certaines zones du parc naturel marin

Il s’agit d’un dispositif expérimental sur les zones de jachère qui a été initié et proposé par les pêcheurs professionnels lors de la première commission halieutique, en 2019, du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, notamment suite au constat fait par ces derniers d’une diminution des stocks d’oursins.

Les zones de jachère constituent une mesure de gestion souhaitée par le conseil de gestion du Parc. Après les nombreuses discussions, une zone de jachère est définie comme suit : "Périmètre défini, où le prélèvement de l’oursin violet par la pêche professionnelle et la pêche de loisir est interdit, pour une durée de 3 ans".

« L'espèce de l'oursin violet, "Paracentrotus lividus", n'est pas une espèce en danger, mais depuis quelques années, les pêcheurs professionnels ont fait le constat que les stocks diminuent » a expliqué Madeleine Cancemi, directrice du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, invitée de la rédaction d'RCFM. « Et dans nos commissions halieutiques que nous tenons plusieurs fois par an, les pêcheurs ont souhaité que l'on travaille sur le sujet et donc on a lancé un premier projet de recherche avec l'Université de Corse ».

Zones de jachère pour l'oursin violet - Aurélie Essartier / OFB

"Des zones sont interdites même en période de pêche autorisée"

Les zones de jachères mises en place doivent faire l’objet d’un suivi dans le cadre du projet SPINA (Suivi des PopulatioNs et restAuration de l’oursin violet) porté par le Parc et la plateforme Stella Mare de l’Université de Corse. Le projet SPINA a notamment pour objectif d’évaluer l’impact des prélèvements des pêches professionnelles et de loisir sur l’état et la dynamique des stocks d’oursins violets dans le périmètre du Parc.

« Nous avons proposé au service de l'Etat des zones où la pêche aux oursins serait interdite pendant 3 ans à titre expérimental dans 4 zones du Parc » souligne Madeleine Cancemi*. « Ces zones sont interdites même en période de pêche autorisée ».*

Un arrêté préfectoral encadre le dispositif depuis le 9 novembre 2022. La pêche aux oursins reste néanmoins autorisée partout ailleurs, du 15 décembre au 15 avril.