Cap-Ferret : une aide à l'installation pour les jeunes ostréiculteurs

La tendance se confirme depuis une dizaine d'année, il y a de moins en moins d'ostréiculteurs sur le Bassin d'Arcachon. Sur le millier d'exploitations recensées dans les années 70 il n'en reste plus que 320 aujourd'hui. Le métier n'est pas encore près de disparaître mais la profession s'inquiète tout de même de cette lente diminution.

Les coûts de production, les normes sanitaires et différentes crises ostréicoles liées à la mortalité des huîtres ont détourné les jeunes du métier. Pour relancer la transmission d'entreprise le Conseil départemental de la Gironde propose une nouvelle aide de 10.000 euros à l'installation des jeunes ostréiculteurs.

Xavier Blanquine est le premier bénéficiaire de ce dispositif. Il vient de racheter deux cabanes ostréicoles sur le port de Piraillan (une pour sa production et une deuxième pour la dégustation). Coût de l'installation, avec le matériel et les parcs à huître : 300.000 euros. Cet investissement est entièrement porté par l'emprunt.

J'ai commencé mon activité depuis presque un an. Pour l'instant j'arrive tout juste à rembourser mes crédits. C'est déjà bien.

- Xavier Blanquine

Le parcours du combattant de Xavier Blanquine Copier

Le Comité régional de la conchyliculture estime que d'ici 10 ans la moitié des 320 entreprises ostréicoles du Bassin d'Arcachon seront à vendre. Mireille Mazurier, vice-présidente du CRC, pointe plusieurs freins à la transmission : "souvent les exploitants vendent leur entreprise alors qu'ils sont déjà en pré-retraite. Résultat : leur exploitation n'a plus assez d'activité pour convenir à un jeune qui s'installe". Autre problème, selon Mireille Mazurier : "les entreprises sont plus équipées et coûtent plus cher qu'il y a 20 ans. Et puis on a aussi aussi un problème de formation avec seulement 12 places par an. Ce n'est pas suffisant pour remplacer tout ceux qui partiront à la retraite d'ici 10 ans."