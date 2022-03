Carburants : le gouvernement précise l'aide aux pêcheurs, une aide "sociale" et un versement "immédiat"

Ils avaient prévu de reprendre la mer, finalement les pêcheurs du sud Bretagne ont décidé de rester à quai. En cause, le coût de leur carburant qui ne rend plus rentables les sorties en mer. Le premier ministre a pourtant annoncé une aide de 35 centimes par litre de gazole, pour les pêcheurs, dans le cadre du plan de résilience. Mais il s'agit d'aides "insuffisantes" qui ne "correspondent pas à leurs attentes", selon les professionnels réunis jeudi à la criée du Guilivinec.

Aide sociale et versement immédiat d'acomptes à compter du 1er avril

Précision apportée jeudi soir par le ministère de la Mer. Il présentera ce vendredi "une délibération sur une aide sociale à apporter aux marins pêcheurs. Elle entraînera le versement immédiat, aux marins pêcheurs qui en font la demande, d’un premier acompte permettant de couvrir le surcoût de 35 centimes par litre. Elle sera complétée par la mise en place de la remise carburant de 15 centimes à la pompe, à partir du 1er avril, puis d’un versement complémentaire pour garantir que tous les navires soient aidés à hauteur de 35 centimes par litre de carburant entre le 17 mars et le 31 juillet."

La ministre de la Mer compte sur ces "versements rapides" pour "une reprise d’activité immédiate pour les professionnels". Annick Girardin ajoute : "Le travail se poursuit pour faire évoluer le cadre européen et nous ne devons pas oublier que l’ambition finale en matière de résilience est bien de renouveler la flotte de pêche pour la rendre plus verte et moins dépendante des énergies fossiles. "

