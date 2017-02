Carina d’Oosthof, une jument auxoise de 5 ans représente l’Yonne au salon de l’Agriculture à Paris

Gérard Zwaenepoel, éleveur de chevaux à Raveau dans la Niévre est le seul adhérent du syndicat des éleveurs de l'Yonne à participer au concours des chevaux de trait auxois, cette année, Porte de versailles à Paris

Le salon de l'agriculture ouvre ses portes aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. Et avec lui, les chances de médailles pour tous ceux qui présentent leurs productions ou leurs animaux. Du coté des éleveurs de chevaux, tous les espoirs reposent sur les épaules de Gérard Zwaenepoel, éleveur à Raveau dans la Niévre. Il est le seul membre du syndicat des éleveurs de l'Yonne à participer cette année au concours des chevaux de trait Auxois. Il présente une jument âgée de 5 ans du nom de Carina d'Oosthof. C’est sa deuxième participation au salon de l’Agriculture. Elle est arrivée deuxième l'an passé et qui compte bien décrocher le titre cette année.

C'est la petite-fille de Gérard Zwaenepoel, Camille, qui présentera la jument pour ce concours mardi. Selon la jeune femme, il faut faire attention à bien positionner la jument, qu’elle soit droite avec les aplombs bien posés. Ensuite, il faut la faire marcher d’un pas actif, puis un trot le plus aérien possible.

« Lors de la présentation, il faut un pas actif et un trot le plus aérien possible »

L’élevage de chevaux de trait est une véritable tradition dans la famille explique Gérard Zwaenepoel : « Ça remonte du temps de mon grand-père dans les années 1880 et mon père qui avait déjà 16 ans lors de la guerre de 14 a emmené les étalons en Hollande pour les soustraire aux Allemands qui les réquisitionnaient. Cet élevage je le dois donc à mes prédécesseurs, mes ancêtres ont sélectionnés les meilleurs chevaux de travail qui devaient être puissants et dociles ». Aujourd’hui tous les espoirs sont fondés sur cette jument de 5 ans de près d'une tonne. Il faut dire que Carina d'Oosthof fait partie d'une lignée de championnes : sa grand-mère Fée d’Oosthof a remporté le titre de championne de sa race au salon de l’Agriculture en 2001, l’année ou la Bourgogne était à l’honneur. "Fée avait une très bonne génétique, il faut qu’un cheval ait une certaine corpulence musculaire bien développée"selon Gérard Zwaenepoel.

Aujourd'hui encore son élevage compte cinq juments, un étalon et une demi-douzaine de poulains et pouliches. Et pour gagner les concours c’est un travail de tous les instants selon l’éleveur.

« Un champion, dès sa naissance, il faut penser tous les jours à son objectif, d’aller à Paris. C’est ce qui s’est passé avec Carina »

Carina a terminé seconde l’an passé car elle n’était pas encore mature, elle n’avait que quatre ans. Maintenant elle a eu une pouliche qui se prénomme Garance. L’an dernier elle a été championne de sa race donc raisonnablement, elle a ses chances cette année estime Gérard Zwaenepoel . Le grand jour ce sera mardi pour le concours de modelés et allures trait Auxois.