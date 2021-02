Carotte des sables : enfin un remède prometteur contre le ver qui détruit les cultures

Après 3 mois passées en terre les carottes Terapur doivent être détruites et enfouies dans le sol avant de lancer une culture commerciale.

La filière de la carotte des sables de Créances traverse depuis bientôt trois ans une grave crise. En cause, la fin en 2018 des dérogations qui permettaient d'utiliser le dichloropropène, un produit phytosanitaire, pour lutter contre les méfaits du nématode. Ce ver présent dans les terres sableuses est responsable de la destruction d'une grande partie des récoltes.

Depuis, de nombreux agriculteurs du secteur de Créances ont laissé tombé la culture de la carotte, fatigués de constater les pertes saison après saison. Mais aujourd'hui, un remède naturel leur redonne un peu d'espoir.

Une carotte qui piège le nématode

Après une vingtaine d'années de recherches, la société Vilmorin-Mikado, spécialisée dans la création et la production de semences agricoles, a achevé la mise au point d'une carotte qui pourrait jouer le rôle d'assainisseur des terres à cultiver. "Nous avons procédé à des recherches pour trouver une carotte sauvage, puis _par sélections successives, on est arrivé à cette carotte baptisée Terapur_, qui agit comme un véritable piège pour le nématode", souligne Jacques-Yves Gueguen, de la société Vilmorin-Mikado.

Les graines ont vocation à être semées. Les carottes doivent rester environ 3 mois en terre avant d'être détruites et enfouies dans la terre avec comme effet, de faire disparaître le ver tant redouté. Les producteurs n'ont plus qu'à planter la saison suivante la fameuse carotte des sables qu'ils pourront commercialiser. "Cette carotte, c'est une partie de la solution", précise Jean-Yves Gueguen avant d'ajouter que _"_les agriculteurs devront aussi changer leurs habitudes et pratiquer la rotation des cultures".

Pratiquer la rotation des cultures

Ainsi, un même champ ne pourra produire des carottes des sables commercialisables que tous les 4 ou 5 ans. Le reste du temps, il faudra alterner avec une année consacrée au traitement du sol grâce à la carotte Terapur, et les plantations d'autres cultures les autres années. "Certains producteurs se tournent déjà vers des pommes de terre précoces ou bien des légumes anciens, mais nous devons continuer à réfléchir pour _trouver le bon modèle qui permettra d'assurer l'équilibre économique des exploitations avec ces nouvelles contraintes_", souligne Jean-Luc Leblond, responsable de la filière légumes à la FDSEA de la Manche.

Les professionnels ont conscience que cette solution les oblige à revoir leur façon de produire, mais ils n'ont pas le choix. C'est aujourd'hui le seul moyen de lutte efficace contre le nématode. "Les tests pratiqués sur le terrain l'an dernier ont montré des résultats probants", souligne le semencier Vilmorin-Mikado. Cette année, les graines de la fameuse carotte vont être commercialisées pour la première fois, essentiellement pour des producteurs du secteur de Créances. Les stocks sont encore limités si bien qu'une centaine d'hectares seulement pourront être ensemencés de carottes Terapur en 2021. L'entreprise espère être en mesure de répondre au besoin de toute la filière le plus vite possible.