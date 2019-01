Carottes de Créances : les producteurs réclament un délai de cinq ans pour se passer des pesticides

Les producteurs de légumes de la côté ouest de la Manche ont rencontré, ce 30 janvier 2019, Hervé Morin, le président de la Région Normandie et Marc Lefèvre, le président du conseil départemental de la Manche pour parler de la situation de leur filière.

Elle est en grande difficulté depuis l'été dernier et l'interdiction du dichloropropène, un pesticide reconnu comme cancérogène probable, qu'ils utilisaient jusque là pour lutter contre un ver - le nématode - qui ravage les cultures de carottes des sables. Près de 1.000 emplois seraient menacés.

Les producteurs de carottes de Créances demandent un plan d'action de cinq ans, pour tester des nouvelles variétés, changer de cultures, planter du sorgo par exemple ou des plantes que le ver, le nématode, n'aime pas pour essayer de l'éliminer de leur champ.

Nous devons imaginer aussi la mise en place de frigos pour conserver les carottes si elles sont plantées plus en retrait dans les terres, mais également de serres dans le respect de la loi littoral et on compte aussi sur l'avancée de la recherche", explique Pascal Férey, le président de la chambre d'agriculture de la Manche.

Les producteurs de légumes souhaitent obtenir une dérogation pour un autre pesticide, le Metam-sodium qui a été récemment retiré du marché français.

Nous souhaitons l'utiliser pendant cinq ans, le temps de mener tous ces tests. Car si nos carottes de Créances pleines de sable ne sont plus sur les étals, si les consommateurs nous oublient, c'est fini et alors ça ne servira plus à rien de mettre en place un plan d'adaptation", commente Philippe Jean, producteur à Créances et vice-président de l'AOP Jardins de Normandie.