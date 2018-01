Le 29ème Carrefour de la Pêche et des Loisirs se tient jusqu'à dimanche 14 janvier à la Grande Halle d'Auvergne, à Cournon-d'Auvergne. Outre les traditionnels stands touristiques et de vente de leurres, on trouve toute une nouvelle génération qui veut montrer qu'on peut être jeune et pêcher.

Cournon-d'Auvergne, France

Ce samedi matin, il y avait foule devant la Grande Halle d'Auvergne. La file d'attente pour prendre un billet s'allongeait et à l'intérieur du salon, il était compliqué de se frayer un chemin. Tous étaient là pour le 29ème Carrefour de la Pêche et des Loisirs.

La file d'attente était grande à la Grande Halle d'Auvergne pour le salon de la pêche © Radio France - Mickaël Chailloux

Les différents stands de magasins, comme Au Fin Pêcheur situé à Aubière, étaient bondés. Mais, contrairement à l'image que l'on s'en fait, il y avait beaucoup de jeunes, en couple ou entre amis, qui venaient s'acheter canne à pêche et divers appâts.

Des vêtements jeunes

Juste à côté, on croise Thomas Caumartin. Il se tient devant un petit présentoir fait de sweats et de T-shirts aux logos et à la typographie très éloignée des traditionnels gilets. Son entreprise est Maison Ferrage, une ancienne imprimerie familiale qu'il a repris avec sa compagne pour créer une marque de vêtements avec des visuels "lifestyle". Tout est fait chez eux.

Thomas Caumartin a lancé Maison Ferrage avec sa compagne © Radio France - Mickaël Chailloux

Leur but : mettre la pêche à la mode.

"Il y a une demande pour cela, les gens aiment bien ne pas être forcement en jogging pour aller pêcher" nous raconte ce tout jeune créateur d'entreprise. Maison Ferrage a tout juste une semaine.

La pêche, un monde de jeunes maintenant ? C'est aussi l'avis de Célia Lemitre, présidente de la première association de femmes pêcheuses. Elle tient un stand sur le Carrefour, et confirme cette tendance sur les vêtements. Elle-même a lancé plusieurs gammes, en bleu, rose et aujourd'hui en vert. Cela lui permet "de financer l'association" et ainsi mettre en lumière la pêche féminine. Elles ont une page facebook ou elles se tiennent au courant de leurs pêches.

Les pulls "Fishing Pluri'elles" ont pour buts de défendre "la parité" à la pêche © Radio France - Mickaël Chailloux

Les youtubeurs spécialisés étaient présents

Les jeunes ont aussi été très présents autour du stand Fishfriender, ou se sont regroupés de nombreux youtubeurs spécialisés. Comme par exemple Anthony, dit Tosh, de la chaîne Scarna Fishing. Dans une vidéo, il avait annoncé sa présence au salon de Clermont. Ce samedi, il a signé beaucoup des casquettes pour des jeunes adultes, en compagnie de son compère El Canito. Il a été aussi une star, et certains se sont mis à la pêche au leurre grâce à lui.

Tosh signe des autographes au stand Fishfriender à Cournon d'Auvergne © Radio France - Mickaël Chailloux

"Çà touche un public de jeunes qui peut-être n'aurait jamais été initié par quelqu'un de leur famille. Jusqu'à maintenant, c'était un entre génération, le père ou le grand-père. Ca existe toujours, mais aujourd'hui, Youtube remplace papy"

Tout le monde rivalise donc d'idées pour rendre la pêche attractive pour les jeunes. Et cela marche. Un jeune de 14 ans a même été sur le podium du championnat de pêche street-fishing, ou pêche de bord, principalement en ville. Le vainqueur est le manceau Raphael Becker.