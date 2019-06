Carrefour rappelle des lots d'huîtres de Bouzigues contaminés par des salmonelles

Carrefour a décidé de rappelé des huîtres de Bouzigues de marque "Sanchez" et "Filière qualité Carrefour" à cause d'une contamination aux salmonelles ce mercredi. Ces coquillages ne doivent pas être consommés. Il est recommandé de les détruire ou de les ramener au point de vente.

Deux lots d'huîtres de Bouzigues de marque "Sanchez" et "Filière qualité Carrefour", conditionnés entre les 5 et 7 juin, font l'objet d'un rappel en raison d'une contamination aux salmonelles. Il s'agit des huîtres Bio de taille N.2, de marque "Sanchez", vendues par 18 et des huîtres de taille N.3, vendues par 12 ou 24, de marque "Filière qualité Carrefour" précise 60 millions de consommateurs sur son site internet.

► Retrouvez la liste des produits concernés ici

Il est conseillé de ne pas consommer ces fruits de mer mais de les ramener au point de vente pour être remboursés. Les salmonelles peuvent en effet provoquer des troubles gastrointestinaux, des diarrhées, des vomissements ou des douleurs abdominales, souvent accompagnés de fièvre. Le délai d’incubation varie de 6 à 72 heures.

Un numéro vert mis en place

Pour toute information complémentaire, le service consommateurs de Carrefour est joignable au numéro suivant 09.69.39.7000.

Mardi déjà, des moules vendues par la marque héraultaise Maredoc commercialisées par Carrefour et Intermarché fin mai début juin ont été rappelées en raison de la présence de toxines paralysantes.