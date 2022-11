Loire-Atlantique : Les dégâts faits par les sangliers ont augmenté de 35% en un an

La Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique publie la carte des dégâts faits par les sangliers dans le département. Les secteurs les plus touchés sont : l'estuaire de la Loire, avec ses grandes roselières, tout le secteur de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Fay-de-Bretagne, la presqu'île guérandaise, avec la Brière jusqu'à Batz-su-Mer, Le Croisic et La Turballe. Le Lac de Grand-Lieu est également concerné, même si la population de sangliers est en train de baisser.

ⓘ Publicité

Carte des dégats de la saison 2020-2021 - Fédération des Chasseurs de Loire-Atlantique

35% de dossiers de dégâts en plus

On n'a aucune idée du nombre de sangliers dans le département. Il n'y a aucune méthode de comptage en Europe. La seule donnée dont on dispose est le nombre de dossiers déposés par les agriculteurs qui subissent des dégâts. 349 dossiers ont été enregistrés au cours de la saison 2021/2022, soit 35% de plus que la saison précédente. En cinq ans, la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique a versé 1.878.710 euros d'indemnisations.

Les dégâts faits dans une prairie en Loire-Atlantique - Fédération Départementale des Chasseurs de Loire-Atlantique

7.000 sangliers abattus

Pour tenter maîtriser la population de sangliers, la Fédération départementale réalise près de 4.000 battues administratives par an. Au cours de la dernière saison, 7.000 sangliers ont été abattus, soit deux fois plus qu'il y a 4 ans. "On n'en tue pas suffisamment pour faire baisser la population" explique Denis Dabo, le directeur la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique. Selon Denis Dabo, "les conditions météo sont très bonnes pour qu'ils puissent se reproduire. Ce qui nous manque, ce sont les hivers froids qui existaient auparavant".

La technique du piégeage

Depuis deux ans, le piégeage des sangliers est possible. La Loire-Atlantique fait partie des cinq départements qui utilisent cette technique en France ."On n'a aucun tabou sur le sanglier. Tout est fait pour que la population baisse et on utilise tous les outils à notre disposition" dit Denis Dabo. Le directeur de la Fédération Départementale des Chasseurs explique : "L'objectif du piégeage est d'intervenir là où il est impossible d'organiser une battue, notamment près des routes et dans les secteurs enclavés dans des habitations". Une fois que l'animal est piégé dans une cage, il est immédiatement mis à mort. Dans l'estuaire de la Loire, par exemple, dans les réserves du Massereau et du Migron, l'an passé, une centaine de sangliers ont été piégés.