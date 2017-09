CARTE - Dordogne : Où ramasser des champignons légalement et sans problème ?

Avec la pluie de ces derniers temps et la chaleur l'après-midi, les cèpes et autres champignons montrent doucement le bout de leur nez en ce milieu de septembre. Mais attention, la cueillette n'est pas autorisée partout. France Bleu Périgord vous fait une liste des lieux autorisés.

Les cèpes sont de retour. Avec le temps humide de ces derniers jours et la chaleur l'après-midi, les champignons foisonnent et sortent de terre. Quelques photos des premières trouvailles sont envoyées à France Bleu Périgord. Un petit panier a été ramassé en début de semaine aux alentours de Saint-Astier.

#cocina #instagram #instagramer A post shared by Fran Lutton (@fran_lutton) on Sep 20, 2017 at 3:23am PDT

Mais attention, il n'est pas possible d'aller cueillir de partout. Seules 1% des forêts sont publiques en Dordogne. C'est très très peu. Et ce sont pourtant les seules où vous avez le droit (dans une certaine limite), d'aller cueillir des champignons librement. Ces forêts domaniales notamment sont une dizaine en Dordogne.

Des gardes champignons contre le vol

Et attention, il y a une centaine de gardes particuliers dans le département. Ces gardes sont embauchés gratuitement par des propriétaires de forêt pour surveiller leur bois. Ils sont assermentés et ont le droit de mettre une amende. Ces garde-chasse, gardes-forêt de profession surveillent les sentiers privés sur leur temps libre et peuvent être présents à n'importe quelle heure de la journée.

Si vous êtes pris "la main dans les bois" avec un sac plastique de 5 litres, équivalant à un sac de course, le garde pourra vous mettre une amende de 135 euros. Pour les cueillettes plus conséquentes, l'amende peut aller jusqu'à 1 000 euros et si vous êtes pris en récidive, c'est 3000 euros. Alors attention où vous mettez vos bottes.