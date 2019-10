CARTE - Mobilisation des agriculteurs : découvrez les points de blocage en Franche-Comté

Franche-Comté, France

"Les paysans ne sont pas responsables de tous les maux de la terre". A l'appel de la FNSEA, les agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté se mobilisent ce mardi contre ce qu'ils appellent "l'agribashing", pour dire "stop" à la "stigmatisation du monde agricole" et aux normes draconiennes "qu'ils subissent au quotidien". Plusieurs actions, dont des opérations escargot, sont organisées au niveau régional. Voici le point sur les perturbations dans le Doubs, le Jura, la Haute-Sâone et le Territoire de Belfort.

Les points de blocages et opérations escargots en Franche-Comté

A Belfort , un rassemblement est prévu devant la préfecture à 12h.

Dans le Doubs, la mobilisation doit commencer dès 20h ce lundi soir, dans les secteurs de Pont-de-Roide, Montbéliard et l'Isle-sur-le-Doubs.

Opération escargot en Haute-Saône : les agriculteurs vont partir en tracteur de leurs exploitations pour rallier Vesoul, ils vont rouler au ralenti entre 11h et 13h, notamment sur la RN19 entre Héricourt et Vesoul. Les convois devraient partir de Lure, Saint-Sauveur, Velesme, Rioz, Combeaufontaine et Dampierre sur Salon pour rejoindre Vaivre vers midi

Dans le Jura, des opérations escargot auront lieu entre 11h et 14h, notamment au départ de Dôle, d'Arbois et Lons-le-Saulnier jusqu'à Bersaillin (sortie A391).

Une centaine de banderoles dans le Doubs

Dans le Doubs, les agriculteurs ont accroché une centaine de banderoles, à des endroits visibles et stratégiques (ronds points, panneaux d'entrée de commune, etc...) avec le slogan : "Touche pas à mon paysan", accompagné d'une main verte.

"On essaye de faire notre travail comme il faut, dans nos champs, avec nos animaux... on doit améliorer nos pratiques sur le bien-être animal, sur l'environnement etc... ce sont des choses qu'on a toujours fait depuis 30 ans, et on a l'impression que (face à) tous ces efforts, (on nous dit) -bah... non, vous ne travaillez pas bien!-", déplore Philippe Monnet président de la FDSEA du Doubs.

"La société, (soi-disant) si elle ne va pas bien c'est de la faute des paysans... c'est un peu ça le sens de -Touche pas à nos paysans-, on se sent moins utile, on a l'impression que la société ne nous reconnaît pas", explique-t-il.

Les paysans ont quand même besoin de considération et de respect

"Si il y a des gens qui se reconnaissent dans le monde paysan, ils peuvent prendre un autocollant qu'on a imprimé, ou alors ils prennent une feuille blanche et ils dessinent une main verte dessus en écrivant -Touche pas à mon paysan!-, et puis ils collent ça sur la voiture (...) les paysans ont quand même besoin aujourd'hui de considération et de respect".