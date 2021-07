CARTE : où trouver les marchés des producteurs de pays en Creuse

C'est l'un des exemples concrets de circuit court, avec le retour des marchés de producteurs de pays, organisé à partir du 7 juillet en Creuse. Selon la chambre d’agriculture de la Creuse, dans ce marché vous trouverez uniquement des produits "de qualité et d’authenticité, ils garantissent aux consommateurs l’assurance de trouver sur les étals des exposants, des produits exclusivement issus du territoire local", conçus par des "producteurs ou artisans engagés dans le respect d’une charte de bonnes pratiques".

5 marchés en Creuse

Des marchés qui auront lieu le soir pour permettre aux locaux de venir après le travail, en plus des touristes habituellement friands de ce type d'offres locales. L'institution publique qui représente nos agriculteurs et nos éleveurs indique aussi que des animations sportives auront lieu à La Souterraine "chaque mercredi des mois de juillet et août" (sauf le 14 juillet).

La Souterraine : les mercredis 7, 21, 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 août de 17h à 22h, sur la Place d’armes

: les mercredis 7, 21, 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 août de 17h à 22h, sur la Place d’armes Aubusson : les jeudis 15 juillet et 5 août de 17h à 22h, au parking de la Passerelle

: les jeudis 15 juillet et 5 août de 17h à 22h, au parking de la Passerelle Peyrat-la-Nonière : les mardis 20 juillet et 10 août, de 18h à 22h, à l'étang de Chaux

: les mardis 20 juillet et 10 août, de 18h à 22h, à l'étang de Chaux Châtelus-Malvaleix : les jeudis 22 juillet et 12 août, de 17h à 22h, à l'étang de la Roussille

: les jeudis 22 juillet et 12 août, de 17h à 22h, à l'étang de la Roussille Guéret : le mardi 3 août de 17h à 22h, au plan d’eau de Courtille