Sécheresse dans l'Indre : votre commune est-elle concernée par des interdictions d'usage de l'eau ?

Il ne faut surtout pas gaspiller les ressources en eau. L'appel à la responsabilité est martelé par le gouvernement et les autorités de l'Etat. L'Indre et le Cher font partie des départements placés en alerte maximale face à la sécheresse. Des restrictions et même des interdictions concernant la consommation d'eau ont été décidées. Mais les règles varient en fonction des bassins versants : dans l'Indre, la Claise et la Théols sont en alerte renforcée, et les 13 autres bassins sont en crise, le seuil le plus critique.

Dans votre commune, quelles sont les règles à respecter scrupuleusement ? Une carte interactive est mise à disposition par la préfecture de l'Indre, vous pouvez y cliquer sur votre ville ou village et voir quelles sont les restrictions en vigueur.

La carte du département de l'Indre pour faire le point sur les restrictions d'usage de l'eau - Préfecture de l'Indre

Les restrictions en vigueur dans les bassins versants en crise

Arrosage des pelouses, massifs fleuris, arbres et arbustes, espaces arborés accessibles gratuitement au public en milieu urbain, des golfs (sauf greens et départs)

Arrosage des potagers de 8h à 20h

Arrosage des terrains de sport et des golfs (sauf greens)

Irrigation à partir des cours d’eau et nappes d’accompagnement

Irrigation à partir d’un forage souterrain de 8h à 20h

Lavage des véhicules en dehors des stations avec recyclage et/ou haute pression

Lavage des façades, toitures, voiries, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées (limité au strict nécessaire pour assurer l’hygiène et la salubrité publique)

Alimentation des points d’eau ludiques et d’ornement en circuit ouvert (fontaines et jeux d’eau)

Manœuvre de vannes et remplissage des plans d’eau, étangs et bassins d’ornement

Remplissage des piscines privées de plus d’1 m³

Remplissage et vidange des piscines publiques soumis à autorisation DDT

Activités industrielles hors ICPE limitation de la consommation au strict nécessaire – tenue d’un registre des consommations

Activités industrielles ICPE restrictions telles que prévues dans l’arrêté

Les restrictions en vigueur dans les bassins versants en alerte renforcée