CARTE - Un cortège de 500 tracteurs ce mercredi dans Paris contre les diverses interdictions de pesticides

La FNSEA, principal syndicat agricole de France et plusieurs autres fédérations ou confédérations appellent les agriculteurs avec leurs tracteurs, à la manifestation à Paris ce mercredi matin. Les syndicats dont celui des betteraviers récemment privés des néonicotinoïdes, veulent dénoncer "la disparition" de productions agricoles françaises du fait de la diminution du nombre de pesticides à leur disposition. D'après leurs estimations, 500 tracteurs et plus de 2.000 paysans répondent présents et rallieront Paris depuis l'Ouest et l'Est de la région parisienne via les autoroutes. Un premier rendez-vous étant fixé à partir de 7h porte de Versailles, au Sud de la capitale avant que le cortège se dirige, dès 8h, vers l'esplanade des Invalides. La préfecture de police invite à éviter tout le trajet.

Rendez-vous dès 7h Porte de Versailles

Les autoroutes A13, A10, A6 et A4 mais aussi le périphérique jusqu'au quai d'Issy verront donc des convois de tracteurs monter vers Paris dès l'aube. Les syndicats s'étant donné rendez-vous à partir de 7h sur la Porte de Versailles. Une fois là, les tracteurs stationneront sur les Maréchaux sur les boulevards Victor, Martial Valin et Lefebvre.

Rendez-vous à 10h sur l'esplanade des Invalides

Puis, à compter de 8h, les tracteurs une fois regroupés, rejoindront l’esplanade des Invalides, en empruntant la rue de Vaugirard, le boulevard Pasteur, l’avenue de Suffren et l’avenue de la Motte-Picquet, prévient la préfecture de police de Paris. Un dispositif de circulation est mis en place autour de la manifestation pour pallier les difficultés rencontrées, qui pourront être causées au départ par l’arrivée à Paris et le stationnement des engins agricoles et puis au fur et à mesure de la progression du cortège. Les syndicats comptent atteindre les Invalides à 10h. Plusieurs discours y seront tenus avant que les agriculteurs repartent chez eux.

Dispersion à partir de 12h30, par le quai d'Orsay

La dispersion, à partir de 12h30, prévoit de faire partir les tracteurs via le quai d’Orsay pour rejoindre le boulevard périphérique au niveau du quai d’Issy. La circulation, très fortement perturbée dans un large périmètre, du boulevard périphérique aux septième et quinzième arrondissements parisiens, "sera rétablie progressivement, en fonction de la physionomie des lieux", expliquent encore les autorités. Il est donc vivement recommandé aux automobilistes de contourner largement le secteur pendant toute la durée de l’évènement.