Carton plein pour la foire aux moutons de Saint-Benoit-du-Sault dans l'Indre

"Cette édition est un succès, c'est même mieux que l'année dernière" se félicité Damien Barré, maire de Saint-Benoît-du-Sault. "On a plus de bêtes que l'an passé, plus de ventes aussi, on doit être à 70 ovins vendus ce matin"

En tout c'est pas loin de 300 moutons et béliers de race vendéennes, charolaises ou encore texel présentés lors de ce rendez vous incontournable de la commune, sur le champs de foire.

Clou du spectacle : un concours du plus beau bélier et de la plus belle brebis avec un jury d'expert. Des critères objectifs pour déterminé en fonction des catégories (Elevage, viande) le meilleur ovin. "On regarde les formes de l'animal, les pattes, etc.. mais c'est pas évident car c'est un concours multi-race. Lorsque l'on a une seule et même race, c'est plus facile de comparer, la il y a un peu plus de feeling" explique Guillaume Lambert, éleveur dans la Vienne.

Le Jury en train d'inspecter les brebis candidates au prix d'excellence de la foire © Radio France - Corentin Bemol

Eric Geneton est éleveur au lieu les Hérolles dans la Vienne. Il est dans le jury chaque année depuis la toute première édition. "Je suis éleveur et juré depuis que j'ai 15 ans, aujourd'hui j'en ai 62, l'élevage d'ovins c'est ma passion depuis que je suis tout petit"

L'exposition se termine donc par plusieurs grand gagnants, dont Romain, 18 ans. Il travaille avec ses parents dans la Nièvre.

M.Brunaud, éleveur près d'argenton sur creuse remporte également un prix pour avoir présenté l'une des plus be(êê)lle brebis de l'expo.

"La fillière ovine se porte bien".. ou presque

Pour Pauline, éleveuse à Douadic dans l'Indre, le secteur ovin se porte bien. "Nous ce sont des reproducteurs qu'on vend donc pour nous cette année est une bonne année. Le fait que les ventes se concentrent sur la France, pour tout ce qui est agneaux de boucherie par exemple, monte en flèche" explique t-elle. Pour les éleveurs qui vendent la viande cependant, le constat est plus nuancé "ça va mieux, oui et non" explique Matthieu, éleveur dans l'Allier. "On sent quand même que la consommation de viande diminue. Avec l'inflation c'est devenue un peu plus compliqué pour nous".