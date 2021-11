Cas de brucellose bovine en Haute-Savoie, les bouquetins du Bargy à l’origine de la contamination

Pour le monde agricole haut-savoyard, ce n’est pas une surprise. Il existe bien un lien entre la brucellose déjà détectée sur les bouquetins du Bargy et le cas repéré il y a un peu plus d’une semaine dans une exploitation du département. Selon les informations recueillies par France Bleu Pays de Savoie, il s’agit de la même souche. "Les analyses épidémiologiques ont confirmé ce que nous pensions", ont indiqué plusieurs éleveurs. Information également confirmée par un représentant d’une association de défense de l’environnement.

Contaminée en 2020

La souche des bouquetins du Bargy identifiée, c’est désormais tout cela le secteur agricole haut-savoyard qui clame sa colère. Colère à la fois contre l’État mais aussi les défenseurs de la nature accusés d’avoir trop protégé les bouquetins. "Et cela au détriment d’une filière agricole qui risque gros, indique un éleveur. Aujourd’hui nous avons besoin de mesures fortes et cela passe notamment par l’abattage des bouquetins du Bargy."

Des éleveurs d’autant plus agacés et inquiets que la vache porteuse de la brucellose n’est pas montée cet été dans les alpages du Bargy. Elle aurait été contaminée lors de l’estive 2020 et n’aurait développé que plusieurs mois plus tard. "D’autres bêtes, d’autres troupeaux pourraient être concernés", regrette plusieurs éleveurs haut-savoyards. Le 9 novembre dernier, la Direction Générale de la Santé (DGS) avait révélé la présence d’un cas de brucellose bovine sur un troupeau de plus de 220 bêtes en Haute-Savoie. L’ensemble de ce troupeau devrait être abattu d’ici la fin de l’année.

Deuxième élevage de Haute-Savoie touché en dix ans

La France est considérée comme "indemne" de brucellose depuis 2005, mais une résurgence avait déjà été observée au printemps 2012 là-aussi dans le massif du Bargy, dans un élevage du Grand Bornand. Deux jeunes garçons de la commune avaient alors été diagnostiqués après avoir mangé du fromage blanc caillé contaminé. A l'époque, les analyses avaient permis de remonter à l'élevage touché et à des bouquetins infectés. Des mesures de capture-test des bouquetins, mais aussi d'abattage de bouquetins non testés, dites "prélèvements", avaient alors été mises en place, avant d'être suspendues en août 2020 par le tribunal administratif de Grenoble.

Transmissible à l'homme

La brucellose peut se transmettre à l’homme, "suite à la consommation de produits laitiers frais au lait cru provenant d’animaux infectés par la bactérie ou après contact direct avec des animaux atteints de brucellose", précise la DGS. Les symptômes de la maladie sont variés et peuvent s’observer dans un délai de une semaine à un mois suivant la contamination: une fièvre supérieure à 38°C, des douleurs articulaires et musculaires, fatigue, sensation de malaise, maux de tête.