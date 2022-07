Cas de grippe aviaire dans un élevage du Cotentin, des mesures de protection prises par la préfecture

Ce sont les premiers cas de grippe aviaire dans un élevage de la Manche. Après des goëlands sauvages retrouvés morts, ce sont cette fois des poulets de l'élevage de la Fraserie, à Saint-Martin-le-Hébert à Bricquebec-en-Cotentin, qui ont été contaminés par le virus de l'influenza aviaire. Par précaution, toutes les volailles de l'élevage ont dues être abattues ce vendredi 29 juillet, et la préfecture de la Manche instaure deux zones de surveillance et de protection.

8.500 volailles abattues par précaution

Ces premiers cas ont été constatés ce mercredi 27 juillet. "On a retrouvé cinq poulets morts, avec des taches aux pattes et au bec", décrit Alain Langlois, éleveur de la Fraserie. D'autres volailles n'avaient pas l'air en forme. Des soupçons de grippe aviaire rapidement confirmés par la DDPP (Direction départementale de la protection des populations). Résultat, par mesure de précaution, les 8.500 volailles (poulets, canards et poules pondeuses) de l'exploitation ont été abattues.

Un coup dur pour l'élevage. "Il faut repartir de zéro ou presque. On a six semaines au minimum de nettoyage et au moins trois mois sans activité de transformation", souffle l'agriculteur. Il espère que ses 17 salariés pourront au moins bénéficier du chômage technique. Les stocks de viande et de produits issus de l'élevage sont pour l'instant invendables.

Une zone de protection et une zone de surveillance

Pour éviter des contaminations à d'autres élevages, la préfecture de la Manche a pris des mesures drastiques, ce samedi 30 juillet. Une zone de protection a été définie, trois kilomètres autour de l'élevage, sur les communes de Bricquebec-en-Cotentin, Rocheville, Rauville-la-Bigot et Sottevast. Dans cette zone, toutes les volailles doivent être confinées mais aussi recensées par les services vétérinaires. Le transport d'oiseaux morts ou vivants, de viande ou d'œufs est interdit, et les mesures d'hygiène sont renforcées à l'entrée et la sortie des exploitations.

Une seconde zone de surveillance est également mise en place dans un rayon de dix kilomètres, sur 34 communes autour de l'élevage. Là, les volailles doivent également être confinées. Ces deux zones sont valables pendant au moins 21 jours.

