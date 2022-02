Cazouls les Béziers embauche une maraichère pour produire les fruits et légumes bio pour la cantine scolaire

C'est un projet innovant porté par la commune de Cazouls les Béziers. La mairie a décidé de salarier une maraichère pour qu'elle approvisionne en fruits et légumes la cantine scolaire qui est déjà en 100 % bio et locale. On en parle à l'occasion du Salon de l'Agriculture du 26 février au 6 mars.

"Ma mission c'est de produire des légumes et des fruits en bio pour approvisionner la cantine scolaire". Fanny Lacombe a le sourire jusqu'aux oreilles lorsqu'elle évoque son nouveau travail. Ancienne maraichère à son compte à Quarante, en cours de reconversion dans l'enseignement, elle est, depuis septembre 2021, salariée par la ville de Cazouls les Béziers pour approvisionner la cantine scolaire.

La mairie embauche une maraichère pour fournir les fruits et légumes pour la cantine scolaire

La cantine scolaire est passée en 100 % bio, 100 % local depuis janvier 2020. Son nouvel objectif est de produire ses propres légumes et fruits "à domicile" sur un terrain qui se trouve juste à côté de l'école. Pour démarrer, Fanny Lacombe va travailler avec des plants et des graines bio achetés à côté, chez Torregroza à Béziers, Agrosemens ou encore Graines del Païs, l'idée étant de produire ensuite ses propres graines, "la boucle sera bouclée et ce sera moins cher".

Le projet commence tout juste mais les premières fraises, courgettes, salades et les radis sont attendues dans les assiettes des 350 élèves des école maternelle et élémentaire qui mangent à la cantine de Cazouls les Béziers chaque jour au mois de juin, "tout dépendra de la nature et des aléas climatiques" prévient Fanny.

La compagnie d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc BRL est en train de réaliser les canalisations pour irriguer la parcelle, la serre sera montée mi-avril et en mai, c'est parti pour les plantations ! En juin, les enfants pourront manger les premières productions et à la rentrée en septembre, la cantine scolaire pourra compter quasiment exclusivement sur les fruits et légumes de la parcelle communale. Les enfants pourront eux-mêmes participer aux plantations dans le cadre d'ateliers pédagogiques et "pourquoi pas faire pousser leurs balcons ou jardins leurs propres tomates cerises" s'enthousiasme Fanny. La production sera largement suffisante pour approvisionner la cantine, la maraichère réfléchit même à pouvoir faire de la conservation, des coulis de tomates par exemple.

Fanny Lacombe est embauchée pour approvisionner les fruits et légumes de la cantine scolaire 100 % bio et local de Cazouls les Béziers Copier

Une belle opportunité contre concilier maraichage et vie de famille

Pour Fanny Lacombe, c'est en effet une "opportunité énorme". Elle renoue avec sa passion du maraichage qu'elle avait abandonné faute de temps, "c'est une vraie chance pour moi, j'avais arrêté le maraichage à contre cœur car en tant qu'agricultrice et maman de deux enfants, j'avais du mal à concilier la production, la vente, la comptabilité et ma vie de famille".

Elle va pouvoir bénéficier d'un salaire quoi qu'il arrive et de cinq semaines de vacances. La maraichère a reçu beaucoup d'appels d'anciens collègues qui veulent en savoir plus sur sa situation, "si c'est les communes nous soutiennent, c'est que du bonheur".

Pour Fanny Lacombe, c'est aussi une belle opportunité pour concilier sa passion du maraichage et sa vie de famille Copier

Une cantine scolaire 100 % bio et locale depuis janvier 2020

La commune de Cazouls les Béziers fait figure d'exception en France avec cette organisation, mais pour Carole Berlou, adjointe aux affaires scolaires "il faut que d'autres communes s'y mettent, avec 1,50 euros de prestation privée, il faut être conscient de ce qu'on donne à manger à nos enfants, c'est notre responsabilité de politique de faire tout ce qu'on peut pour améliorer l'alimentation des jeunes. Aujourd'hui, je suis fière de nourrir correctement les enfants qui fréquentent la cantine".

Aujourd'hui, je suis fière de nourrir correctement les enfants qui fréquentent la cantine - Carole Berlou, adjointe aux affaires scolaires

La mairie a en effet une réflexion globale sur l'alimentation des plus jeunes. Salarier une maraichère s'inscrit dans un souci de circuit-court et de qualité. La cantine s'approvisionne en bio, à proximité et en produits équitables. Les pommes de terre viennent de l'Aude, les pâtes du Tarn, le riz de Camargue, les légumineuses sont d'Occitanie et le lait et les yaourts viendront prochainement du Caylar, le boulanger du village fait un pain bio spécifiquement pour la cantine. Les desserts sont faits maison avec des recettes adaptées, des gâteaux chocolat-haricots rouges, coco-haricots blancs, ou encore des moelleux chocolat-potimarron, le chocolat vient de Madagascar, il est bio et commerce équitable. Il n'y a plus de produits transformés, à part des raviolis en boite ou des lasagnes surgelés en cas d'urgence, un stock de secours.

Même les produits d'entretien sont certifiés Ecocert. Le coût ? Entre 2,40 euros et 2,70 euros contre 1,50 euro auparavant. Mais c'est un choix politique pour la commune explique Carole Berlou qui précise que le prix pour les parents n'a pas changé, il est de 3,80 euros.

On adapte nos recettes et on a supprimé tous les produits transformés - Thierry Florès, responsable de la cantine scolaire

C'est en tout cas "une grosse fierté" pour Thierry Florès, responsable de la cuisine scolaire de Cazouls les Béziers, "on est fier parce que c'est une création, parce qu'on montre que c'est possible, tout le monde pensait qu'on allait se louper, mais le jour J, on a livré 350 repas 100 % bio et les enfants sont super contents. Ils aiment et c'est bon pour leur santé".

Thierry Florès, responsable de la cantine scolaire 100 % bio et local à Cazouls les Béziers Copier

Mais le projet de la mairie de Cazouls les Béziers ne s'arrête pas là. Carole Berlou prévoit un petit coin de nature à côté de la parcelle de production de fruits et légumes avec des bancs pour les anciens, des concerts de l'école de musique municipale, des cours de yoga. Bref, un lieu de rencontres bucolique à l'ombre des arbres, "un petit endroit où on respire et on se pose ensemble".