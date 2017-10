Ce n'est pas l'année des pommes

La météo capricieuse de cette année 2017 a fait baisser la récolte des pommes à cidre. 15 à 20 % de moins chez nous en Mayenne. La preuve à la ferme du Theil à Andouillé, chez Olivier et Denis Rouland.

Les jumeaux de 44 ans ont repris la ferme familiale il y a 20 ans. Troisième génération de Rouland sur ce verger qui s'étend désormais sur 30 hectares. La moitié est actuellement exploitée car sur les 15 hectares restant, de jeunes pommiers sont en train de pousser tranquillement. Les Rouland gardent une partie des pommes pour en faire du cidre, du jus ou encore du pommeau qu'ils vendent directement à la ferme ou à des boutiques ou restaurateurs du coin. Le reste est vendu à une coopérative. Ils récoltent 300 tonnes de pommes entre fin septembre et fin novembre. Mais cette année 2017, il y a eu un hiver doux, puis le gel en avril...et ça les pommes n'ont pas vraiment aimé. Résultat la récolte s'annonce en baisse de 15 à 20 % en Mayenne mais aussi sur tous les Pays-de-la-Loire, troisième région française en terme de production de pommes à cidre, derrière la Normandie et la Bretagne. Si vous voulez voir à quoi ressemble un verger, ce week-end (14 et 15 octobre) la ferme du Theil ouvre ses portes au grand public. Il suffit d'aller sur le site www.lescidresdeloire.com pour avoir toutes les informations pratiques. D'autres vergers en Mayenne ouvrent aussi leurs portes à cette occasion.

Le verger de la ferme du Theil à Andouillé © Radio France - Stéphanie Denevault