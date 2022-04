"Ce n'est plus de la chasse, c'est de l'élevage" : Les agriculteurs de Côte-d'Or enragent face aux sangliers

Les sangliers sauvages sont-ils en train de devenir de simples cochons, nourris par l'homme dans nos forêts de Côte-d'Or ? C'est ce qu'affirme le premier syndicat agricole dans le département, la FDSEA 21. La preuve ? Une prolifération de sangliers jamais vue dans le département, malgré des prélèvements records : 17.500 bêtes abattues en 2021/2022, contre 9.000 en 2013/2014.

Les sangliers sont devenus domestiques

Dans ses parcelles de blés semées au début de l'automne dernier, Yann Frelet ne peut que constater les dégâts. Par endroits, sur plusieurs dizaines de mètres carrés et parfois sur 40 centimètres de profondeurs, il n'y a rien que de la terre retournée : "là où ce n'est pas vert, c'est du grain qui a été mangé par des sangliers au moment du semis. Un champ comme ça il y a déjà 10% de dégâts dedans." Des dégâts certes indemnisés mais qui atteignent parfois 15.000 euros sur une année, presque l'équivalent de ses revenus.

A la tête de 200 hectares en polyculture, le paysan de 40 ans sature, malgré les efforts, les clôtures, les appels à l'aide : "le problème n'est pas nouveau, cela fait 15 ans que ça dure et que ça s'amplifie. Il y a deux fois plus de dégâts en quantité, et en plus le prix des denrées est multiplié par deux."

Les sangliers s'attaquent aux semis de pois, maïs, blé, tournesol, et même désormais orge et colza © Radio France - Arnaud Racapé

Alors comment expliquer une telle augmentation alors que les prélèvements augmentent ? Yann Frelet a son idée sur la question, il vise la méthode des chasseurs appelée l'agrainage, qui consiste à nourrir les animaux en forêts pour les éloigner des champs : "Les chasseurs vous parleront d'agrainage dissuasif, pour nous c'est du nourrissage. Quand on nourrit du gibier et qu'on sélectionne des femelles parce que c'est bien ce qui se passe, souvent ils épargnent les femelles de 60 à 100 kilos, donc pour moi ce sont des pratiques d'élevage. Ce n'est plus de la chasse, c'est de l'élevage.

Un lobby anti-agrainage à la FDSEA ?

Un mauvais procès, doublé d'une erreur technique, répond le président de la fédération de chasse Pascal Secula : "l'administration avec le monde agricole a décidé d'interdire l'agrainage cet hiver en Côte-d'Or. Forcément quand il n'y a pas de fructification en forêt et qu'en plus vous ne pouvez pas agrainer, il y a de gros dégâts. Il y a là un discours qu'il faudrait reprendre de la part de la profession agricole, d'autant que la majorité des agriculteurs sont pour l'agrainage. Mais il y a un lobby à la FDSEA qui se marginalise sur ce sujet-là."

En attendant, la FDSEA s'en remet à l'administration : une réunion avec la direction départementale du territoire (DDT) vient d'avoir lieu à Dijon, avant sans doute un autre rendez-vous en préfecture. Thierry Besançon le président de la commission "Dégâts de gibier" demande une réaction drastique, et rapide, en lien avec les chasseurs :

"Il faudra à très court terme être radical, peut-être sur plusieurs années, c'est-dire prélever beaucoup de sangliers, se fixer un objectif ensemble, qu'on trouve un niveau de population acceptable. Aujourd'hui, l'objectif on se le donne, il n'est jamais atteint. C'est pour ça que les relations deviennent très tendues avec la fédération de chasse, parce que derrière c'est quand même un impact sur nos exploitations, on ne peut pas s'en sortir comme ça."

Pascal Secula rétorque qu'en l'état actuel des choses, les chasseurs font leur maximum pour réguler la population de sangliers. "Si nos chers responsables de la FDSEA pensent que d'autres peuvent faire mieux, qu'ils aillent les chercher ! Aujourd'hui les chasseurs nous avons comme responsabilité la gestion cynégétique, mais aussi financière, c'est nous qui finançons les dégâts à 100%. on nous accuse de trop chasser pour la partie grand public, et d'un autre côté on nous accuse de ne pas assez chasser."