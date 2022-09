"Ce sera une toute petite année" : en Dordogne, la sécheresse inquiète les trufficulteurs

Les fortes températures de l'été, et surtout l'absence de précipitations risquent de compromettre la récolte de truffes cette année en Périgord. Les trufficulteurs sont inquiets. Certains n'ont jamais vu un été comme ça, et les prix risquent de s'envoler.

"Non seulement c'est dur, mais c'est sec !" : un bâton à la main, Pascal Dupuy gratte la terre sèche de sa truffière, à Allemans près de Ribérac. Ses 70 arbres n'ont pas beaucoup vu la pluie cet été. "Depuis juin, il n'a pas plu du tout. Il est tombé 15 mm en trois fois, nous on appelle ça les pissées de chat, mais bon, faut pas le dire", sourit-il : "Il y a eu un ensoleillement exceptionnel, des vents de nord-est du tonnerre, et ça a vraiment brûlé le sol".

Peu de canard et de foie gras à cause de la grippe aviaire, peu de truffes à cause de la sécheresse, les fêtes de fin d'années s'annoncent bien moroses cette année en Périgord. Les fortes températures de l'été, et surtout l'absence de précipitations risquent de compromettre la récolte de truffes cette année en Périgord : "J'ai 66 ans, je n'ai jamais vu un été comme ça. Normalement on a des étés chauds avec des orages et de la pluie, cette année on a eu des orages... mais pas de pluie !", explique Pascal Dupuy.

Comme la truffe a besoin pour grossir d'au moins deux gros arrosages en juillet et août, Alain Klémeniuk, le président de la Fédération des trufficulteurs n'est pas très optimiste : "Ce sera une petite saison, voire une toute petite saison. Sur la partie ouest en bordure de Charente, on n'a pas eu d'eau à part 5 ou 10 mm maximum à la fois. Il y aura un peu de truffes car certains ont pu arroser leurs truffières, on travaille un peu plus les sols donc les truffes sont un peu plus profondes et on arrive à en sauver, mais ce sera une petite saison".

Ce qui est quasiment sûr, c'est que faute d'offre suffisante, les cours eux devraient s'envoler. Pascal Dupuy se veut philosophe : "Il y a des années avec et des années sans, mais bon, c'est avant tout une passion, alors c'est une très mauvaise année mais on fera face. On est encore là nous ! On n'a pas séché, nous, pas encore !"