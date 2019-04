Ce week-end Saint Avertin fête la nature

Indre-et-Loire, France

La foire aux plantes de Saint Avertin est devenue au fil des ans un rendez-vous incontournable des amateurs de jardinage. Aujourd'hui on peut parler d'un véritable festival qui rassemble plus de 12 000 personnes. Cette année ont attend pas moins de 120 exposants. Horticulteurs, paysagistes, pépiniéristes, spécialistes en ornements et mobiliers de jardin, vivaces, plantes fleuries et aromatiques, les 13 et 14 avril vous trouverez aussi de nombreux plants pour le potager, un marché gourmand, marché bio. Un clin d’œil spécial cette année sera fait aux produits du Québec et aux produits Corses.

Fête de la nature de Saint Avertin (37)

Le thème de la fête de la nature cette année c'est l'eau .

C'est une tendance forte depuis quelques années, les français sont de plus en plus soucieux de leur bien-être. Un pôle spécifique y est dédié (pôle 5). Réflexologue plantaire, nutrithérapeute, géobiologue ou encore magnétiseur vous y accueilleront.

Enfin notez que la Société d'Horticulture de Touraine animera des ateliers de sensibilisation sur le rempotage.