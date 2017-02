Célénia, un cheval de trait ardennais au Salon de l'Agriculture

Parmi les 1300 éleveurs présents au 54ème Salon de l'Agriculture du 25 février au 5 mars, Jean-Nicolas Louis de Beaumont-en-Argonne. Parmi les 3800 animaux, sa jument Célénia, cheval de trait ardennais, concourra dans les épreuves de force et de maniabilité urbaine.

Eleveur de chevaux ardennais depuis 1996 à Beaumont-en-Argonne, Jean-Nicolas Louis participe au Salon de l'Agriculture une année sur deux en moyenne. L'an passé, sa jument Comtesse a remporté un premier prix de modèles et allure, un concours qui juge la valeur esthétique de l'animal, sa conformation, sa démarche, son élégance. Cette année, l'éleveur compte sur Célénia, une jument de 5 ans qu'il a vu naître dans son exploitation, pour rafler la mise dans les épreuves de force et de maniabilité urbaine.

Tous les deux jours, dans une vaste grange où se côtoient veaux, poulains et poulinières, Jean-Nicolas entraîne Célénia en lui faisant pousser des charges de 200 à 500 kilos. « Elle est capable de tirer une tonne », plastronne l'éleveur.

Un peu plus loin, des draps sur des cordes à linge... Des bouteilles en plastique aussi ! L'éleveur a improvisé un parcours de maniabilité similaire à celui du concours parisien. C'est l'aptitude du cheval à se déplacer avec une calèche attelée dans un environnement urbain qui est jugé, à manoeuvrer dans un espace restreint, à éviter des obstacles. Le cheval ardennais est en effet utilisé pour les promenades, mais aussi pour le ramassage des déchets dans certaines communes. « Il me manque juste les gens pour faire du bruit ». Pendant le salon de l'agriculture, des figurants se postent au bord du parcours avec des tronçonneuses pour tenter de déstabiliser les chevaux.

Eleveur et artisan du batiment

"Le Salon de l'Agriculture, c'est un peu mes vacances", admet Jean-Nicolas. L'éleveur n'exerce qu'à temps perdu. Son gagne-pain, c'est son métier d'artisan du bâtiment. Il ravale des façades et réalise des travaux d'isolation. Vivre de l'élevage de chevaux de trait ardennais, c'est impossible. « Au début, les ventes me permettaient de payer l'alimentation et la pension des chevaux. Maintenant, ça ne suffit plus ».

Jean-Nicolas Louis vendait 3 ou 4 chevaux par an pour les promenades attelées. Voilà deux ans qu’il n’en vend presque plus. Les gens regardent sur internet et préfèrent acheter un cheval qui part à la l’abattoir 1000 euros et de rajouter 500 euros pour le débourrage. Chez moi, avec les années de travail, un cheval vaut plus de 4000 euros ».

Pour faire des affaires, Jean-Nicolas a fini par accepter de vendre ses animaux pour la boucherie. Ces derniers mois, cinq sont partis en Italie et deux au Japon. Le débardage redevient également un débouché intéressant car des subventions incitent à utiliser des moyens écologiques comme le cheval pour le transport des arbres abattus.

On ne peut pas en vivre", Marc Bardin, président de l'Union des éleveurs de chevaux de la race ardennaise