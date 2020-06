Pays Basque : encore une mauvaise année pour la cerise d’Itxassou

Les producteurs d’Itxassou ont déjà terminé la récolte des cerises cette année. Il faut dire que 2020 est un bien mauvais cru. Habituellement, la trentaine d’adhérents de l’association Xapata récolte entre cinq et dix tonnes de fruit. 2019 avait été une saison moyenne. 2020 sera catastrophique.

Mirentxu Elissalde Parachu possède un verger de 300 cerisiers qu’elle conduit en agriculture biologique sur sa ferme « Antxondoa » Elle a ainsi fait 10 % de sa récolte annuelle et le peu de fruits ont été dévorés par les oiseaux. A tel point explique-t-elle qu’on "se demandait si ca valait le coup de monter à l’arbre".

Itsasuko gereziondoak - Cerisiers d'Itxassou © Radio France - Xexili Foix

Comme il est rare d’enchainer deux mauvaises récoltes, l’association a interrogé l’équipe de l’INRA de Bordeaux spécialisée dans la cerise. Evidemment, la question du réchauffement climatique n’est pas à exclure mais les ingénieurs pointent du doigt les conditions météo de ces douze derniers mois qui n’ont pas été propices pour la cerise.

L’été dernier, 2019, il a fait très chaud et la canicule est mauvaise pour les bourgeons. Ensuite, l’hiver 2019 a été très doux, or les cerisiers ont besoin de plusieurs jours avec des températures négatives en hiver. Et cela se termine avec ce printemps où la floraison a été très hétérogène et très longue.

Le dossier de l’AOP progresse

L’association Xapata progresse par ailleurs toujours dans son projet d’AOP. ( appellation d’origine protégée). Maryse Cachenaud sa présidente estime que le dossier devrait "être bouclé pour la _fin de l’année 2020_." Il faut encore "compléter le dossier, déterminer précisément la zone de l’appellation et le justifier". A ce jour, selon Mirentxu Elissalde Parachu, une soixantaine de villages d’Iparalde seraient concernés. Une fois le dossier déposé à l’INAO, le travail peut encore durer plusieurs années mais le processus est enclenché. Un travail a par ailleurs été réalisé auprès des mairies pour recenser les cerisiers dans chaque commune et, par ricochet, les producteurs potentiels.