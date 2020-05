Très mauvaise saison pour les producteurs de cerises de Céret

La récolte des cerises a démarré dans le Pyrénées-Orientales et elle s'annonce très mauvaise cette année. A Céret, capitale symbolique, les producteurs parlent de 70 à 80% de pertes par rapport à l'an passé. La pluie tombée en abondance en avril et mai a fait pourrir les fruits sur les arbres.

Le temps n'est pas aux cerises ce printemps 2020. Les premiers fruits ont été gorgés d'eau en raison de la pluie tombée en grosse quantité fin avril. 70 à 80% de la récolte a été jetée. Les intempéries ont même retardé la cueillette.

"Je n'ai jamais vu ça, on n'a pas pu commencer la récolte en temps voulu, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait."

Christian Jean-Pierre qui cultive cinq hectares de cerisiers sur les hauts de Céret a pratiquement jeté toutes ses premières 'pépites'. D'autres sont flétries, cabossées, éclatées, "les acheteurs et consommateurs n'en veulent pas. "

Le gérant du verger des Capucins a commencé sa récolte début mai, une à deux semaines plus tard, avec une seule saisonnière, au lieu de dix habituellement. Pour Justine, étudiante, "c'est un crève cœur de devoir jeter toutes ces cerises."

Les producteurs privilégient le circuit court cette année

Avec cette très maigre récolte, et le confinement, les producteurs vendent davantage au plus près. Les cerises saines cueillies tôt le matin se retrouvent dès l'après midi sur les étals des Pyrénées Orientales. "Une cerise qui est fendue, elle ne peut pas voyager", précise Eric Hostalnou, responsable fruits et légumes à la chambre d'agriculture des Pyrénées Orientales.

Entre 10 à plus de 30 euro le kilo

Faute de marchandises, les prix s'envolent. Daniel vend des fruits et légumes de producteurs locaux sur la route entre Céret et le Boulou. C'est 10 euros le kilo cette année, alors que l'an dernier, il était arrivé à 6 euros. Sur les marchés, on peut trouver des barquettes à plus de 30 euros le kilo.

"Il y a beaucoup de demandes, et on n'en trouve pas, notamment à Céret. Aujourd'hui je suis obligé d'aller les chercher dans le Conflent," précise Daniel.

Afin de s'adapter, Christian Jean-Pierre du verger des Capucins a décidé de développer la transformation du fruit. Après un second tri effectué dans un hangar, une partie des cerises abîmées est rassemblée dans de grand sceaux. Il en fera du jus. L'autre partie rejoint un gros container pour fermentation et sera transformée en eau-de-vie.