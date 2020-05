Cerises de Fougerolles: 2020 s'annonce comme une bonne année

Alors que les premiers cerisiers commencent désormais à donner leurs fruits pour déguster ou pour tartes et clafoutis, pour le kirsch il faut attendre fin juin début juillet.

La variété qui se situe dans la zone de l'Appellation d'Origine Controlée de Fougerolles est un peu plus tardive. La cueillette c'est pour fin juin à début juillet.

2020 une bonne année

Bernard Baud, le président du syndicat de défense et de promotion du kirsch de Fougerolles est plutôt confiant, la récole s'annonce bonne "on a eu des gelées, mais on est pas descendus en dessus de -1 ou -2 degrés, on a limité la casse et on peut dire aujourd'hui que les conditions sont assez correctes".

Pour l'instant tout va bien, on a passé sans dégâts les fameux saints de glace"

Cerise en formation à Fougerolles © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Quand on observe les cerisiers, les feuilles sont biens vertes, il n'y a pas de maladie, pour l'instant il n'y a pas de parasite comme c'était le cas il y a quelques années.

Il ne reste plus qu'attendre un bon ensoleillement et de la chaleur pour obtenir un taux de sucre interessant, quand le fruit va se former et arriver à maturité.

Attention à la météo

Ces dernières années, la récolte était mauvaise à cause de conditions météo défavorables. L'an passé en raison du gel en mai, la récole avait totalisé 100 tonnes alors qu'une année normale elle est de 4 à 500 tonnes, l'année d'avant c'était les insectes.

Il faut donc rester prudent, les cerisiers restent tout de même à la merci des conditions météorologiques.

A Fougerolles on dit qui la cerise est acquise quand elle est dans la charmotte, le petit panier en osier qui sert à la récolte"

Bernard Baud explique que maintenant il faut éviter les orages, le vent et la grêle. "il faut être très patient, la cerise de Fougerolles prend son temps pour se maturer, dans les meilleures années c'est début juillet pour la récolte"