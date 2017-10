Ces agriculteurs sarthois qui ont du mal à joindre les 2 bouts

Entre 1000 et 1250 euros par mois. Voilà ce que touche en moyenne les agriculteurs. Près de 20 % des exploitations ont fini dans le rouge l'an passé, selon une étude de la MSA, la Mutuelle sociale agricole.

C'est le cas d'Anabelle et Kevin Chartrain, un couple d'éleveurs sarthois basé à Yvré-le-Polin depuis 8 ans. Ils élèvent 70 vaches laitières et produisent 40 000 poulets de Loué par an. La crise du lait a plombé les comptes de l'exploitation alors c'est un combat quotidien pour ne pas dépasser le budget : 1800 euros par mois pour le couple et leur petit garçon. " Nous avons perdu 70 000 euros ces deux dernières années avec la chute des prix du lait. Alors on fait attention à tout ! Pas d'extra, pas de sortie, pas de ciné" dit Anabelle. "Jusqu'au course dans les supermarchés. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer à mon fils qu'il n'aura pas le paquet de gâteau qu'il a vu à la pub à la télé. On va prendre plutôt celui de la marque du distributeur, moins cher".

Malgré leurs efforts, les comptes de la ferme ont fini dans le rouge l'an passé avec un déficit de 20 000 euros.

Moi ce qui me bouffe, c'est que les industriels s'en mettent plein les poches

Florian, le beau frère d'Anabelle, est associé au couple pour l'exploitation de la ferme. Comme beaucoup d'agriculteurs, il est révolté par l'attitude des transformateurs et des distributeurs. "Ce qui me bouffe, c'est qu'ils s'en mettent plein les poches ! On parle beaucoup de l'augmentation du prix du beurre mais nous les éleveurs, on en profite pas". "Et pourtant" répond Anabelle," il suffit d'un ou deux centimes de plus par litre pour que les éleveurs s'en sortent. Mais la grande distribution refuse de réduire ses marges"

Une loi pour rééquilibrer les contrats entre agriculteurs, industriels et distributeurs.

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi une loi visant à rééquilibrer les contrats entre agriculteurs, industriels et distributeurs, pour mieux rémunérer les paysans. Selon le président de la République cette loi doit inciter les transformateurs et les distributeurs à prendre en compte les coûts de production pour fixer leur prix d'achat. C'est logique se réjouit Annabelle. Seule une loi peut les forcer à le faire.