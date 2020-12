Ces jeunes Normands espèrent devenir le prochain Mister France Agricole

A quelques jours de l'élection Miss France, le 19 décembre, un autre concours fait parler de lui. Les internautes sont appelés à élire la nouvelle miss et mister France Agricole. Un "événement amical" comme le précise les organisateurs qui rassemble tout de même près de 45 000 personnes sur Facebook. C'est sur ce réseau social que Victor Adam et Armand Guilbert, originaires de Seine-Maritime, ont déposé leur candidature pour tenter de devenir le prochain ambassadeur de l'agriculture française. Résultats le samedi 12 décembre.

Représenter la profession

Non loin de Neufchatel-en-Bray, dans le centre du petit village Preuseville, Armand Guilbert, 23 ans. Ce jeune éleveur caprin est à la tête de la "chevrerie Du CabriÔlait" depuis 5 ans. "C'est une création d'exploitation", précise-t-il. C'est donc naturellement que ce challenger se lance ce nouveau défi. "Je tente ma chance après on verra, il faut essayer. J'ai partagé mon profil en mettant des photos où je suis très proche de mes animaux". Ceux qui auront le plus de mention "j'aime" sur leur publication seront retenus par le jury final. C'est à lui que revient la mission d'élire Mister France 2021.

Si Armand Guilbert a candidaté c'est pour représenter sa profession lors de rassemblements et d'événements comme le salon de l'agriculture. "C'est montrer le quotidien des éleveurs et de défendre la cause. Travailler à la ferme, ce n'est pas toujours facile. On a besoin de se faire entendre, c'est important".

Armand Guilbert, prétendant au concours Mister France Agricole Copier

C'est ce pourquoi Victor Adam a décidé de participer lui aussi. Originaire de Saint-Nicolas d’Aliermont, près de Dieppe, ce jeune homme de 19 ans est étudiant en BTSA dans le Nord Pas de Calais . "Je veux donner une bonne image du monde agricole. La profession est critiquée par des gens qui parlent sans connaître", indique celui qui n'est pas du tout issu de ce milieu. "Je ne suis pas d'une famille d'exploitants. Mon objectif c'est de montrer aux gens que lorsque l'on veut et que l'on se donne les moyens de réussir on peut y arriver".

Victor Adam, prétendant au concours Mister France Agricole Copier

C'est également un défi personnel pour ce grand timide "Je manque de confiance et j'ai peur du regard des autres, c'est donc un travail sur moi même".

Nous connaitrons le nom du gagnant samedi 12 décembre.